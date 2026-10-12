Toni potpuno zbunio Laru: 'Moj tip su starije plavuše, ali zapela si mi za oko!'

Povratak Tonija u vilu showa 'Love Island Adria' izazvao je opće oduševljenje, a njegov prvi potez bio je odabir Lare za jutarnji spoj izvan vile

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Toni je dobio priliku odabrati djevojku za jutarnji izlazak i bez puno razmišljanja odlučio se za Laru. Njihovo druženje na moru prolazilo je u odličnom raspoloženju, a Lara je priznala da među njima osjeća snažnu povezanost. No, kada je razgovor skrenuo na temu fizičkog izgleda i preferencija u partnerima, Toni ju je iznenadio prilično izravnim odgovorom: "Iskreno, mislim da imam tip... Starije plavuše, ali zapela si mi za oko", priznao je Toni bez okolišanja, što je Laru s obzirom na to da je brineta pomalo zateklo.

icon-expand icon-close icon-close Toni, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Nakon tog priznanja, Lara ga je upitala je li je odabrao samo zbog godina, na što ju je on pokušao umiriti objasnivši da je od svih djevojaka najviše kliknuo upravo s njom. Unatoč tome, njegova spominjanje plavuša ostavilo je utisak, pa mu je Lara u svom prepoznatljivom stilu poručila: "Onda moram strahovati od starijih plavuša u kući, a to su Alisa, Alja, Drina", prokomentirala je uz osmijeh, zapitavši se u šali treba li se odmah obojiti u plavu boju kako bi mu u potpunosti udovoljila.

icon-expand Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

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