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Love Island Adria

Toni potpuno zbunio Laru: 'Moj tip su starije plavuše, ali zapela si mi za oko!'

Povratak Tonija u vilu showa 'Love Island Adria' izazvao je opće oduševljenje, a njegov prvi potez bio je odabir Lare za jutarnji spoj izvan vile

RTL.hr
12.10.2026 14:00

Toni je dobio priliku odabrati djevojku za jutarnji izlazak i bez puno razmišljanja odlučio se za Laru. Njihovo druženje na moru prolazilo je u odličnom raspoloženju, a Lara je priznala da među njima osjeća snažnu povezanost.

No, kada je razgovor skrenuo na temu fizičkog izgleda i preferencija u partnerima, Toni ju je iznenadio prilično izravnim odgovorom:

"Iskreno, mislim da imam tip... Starije plavuše, ali zapela si mi za oko", priznao je Toni bez okolišanja, što je Laru s obzirom na to da je brineta pomalo zateklo.

Toni, Lara, Love Island Adria
Toni, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strah od konkurencije u vili: 'Onda se moram paziti Alise!'

Nakon tog priznanja, Lara ga je upitala je li je odabrao samo zbog godina, na što ju je on pokušao umiriti objasnivši da je od svih djevojaka najviše kliknuo upravo s njom. Unatoč tome, njegova spominjanje plavuša ostavilo je utisak, pa mu je Lara u svom prepoznatljivom stilu poručila:

"Onda moram strahovati od starijih plavuša u kući, a to su Alisa, Alja, Drina", prokomentirala je uz osmijeh, zapitavši se u šali treba li se odmah obojiti u plavu boju kako bi mu u potpunosti udovoljila.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojkama otkrila sve detalje: 'To mi je bio najbolji spoj u životu!'

Po povratku u vilu, Lara je detalje spoja odmah prepričala djevojkama na kavi. Priznala im je kako joj je njegova izjava bila pomalo kontradiktorna jer joj je pri prvom ulasku u vilu rekao da preferira brinete sa smeđim očima, dok sada spominje plavuše.

Ipak, unatoč sitnim nedoumicama i šalama na račun boje kose, spoj je na kraju ocijenjen čistom desetkom. Par je tijekom romantičnog izlaska razmijenio i poljubac, pa se čini da im malo promjene u "tipu" neće pomutiti planove.

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Love Island Adria

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