Treća epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo kada i gdje je gledati

Posebnu pozornost privlače Lara i Anthony. Iako su među njima od samog početka vidljive simpatije, prvi zajednički dani donijeli su i prve nesuglasice. Lara mu je već zamjerila nedostatak pažnje, dok je Anthony priznao da njegov prvotni plan s njom više nije toliko jednostavan.

Ljubavna avantura u 'Love Islandu Adria' tek je počela, no među Islanderima već nema nedostatka emocija. Nakon prvih spajanja, krađa partnera i dolaska novih kandidata, odnosi u vili mijenjaju se iz sata u sat.

Ni ostali Islanderi više ne skrivaju svoja mišljenja. Igra 'Ice Breaker' dodatno je zagrijala atmosferu i natjerala ih da pred svima otkriju što doista misle jedni o drugima, pa su pale i prve prilično oštre prozivke.

Kako će se razvijati odnosi među parovima, hoće li prve simpatije prerasti u nešto ozbiljnije i tko će već sada početi sumnjati u svoj odabir, gledatelji će doznati vrlo brzo.

Treću epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras, u utorak 15. rujna, od 20 sati, ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.