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Love Island Adria

Treća epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo kada i gdje je gledati

Treća epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras, a atmosfera u luksuznoj vili na Tenerifeu sve je napetija. Prve simpatije već su se pretvorile u ljubomoru, stigle su i prve trzavice, a Islanderi sve otvorenije pokazuju što misle jedni o drugima

RTL.hr
15.09.2026 11:31

Ljubavna avantura u 'Love Islandu Adria' tek je počela, no među Islanderima već nema nedostatka emocija. Nakon prvih spajanja, krađa partnera i dolaska novih kandidata, odnosi u vili mijenjaju se iz sata u sat.

Posebnu pozornost privlače Lara i Anthony. Iako su među njima od samog početka vidljive simpatije, prvi zajednički dani donijeli su i prve nesuglasice. Lara mu je već zamjerila nedostatak pažnje, dok je Anthony priznao da njegov prvotni plan s njom više nije toliko jednostavan.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ni ostali Islanderi više ne skrivaju svoja mišljenja. Igra 'Ice Breaker' dodatno je zagrijala atmosferu i natjerala ih da pred svima otkriju što doista misle jedni o drugima, pa su pale i prve prilično oštre prozivke.

Kako će se razvijati odnosi među parovima, hoće li prve simpatije prerasti u nešto ozbiljnije i tko će već sada početi sumnjati u svoj odabir, gledatelji će doznati vrlo brzo.

Treću epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras, u utorak 15. rujna, od 20 sati, ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
Love Island Adria

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