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Love Island Adria

'Triput su me zvali u britansku verziju!': Bivši košarkaš Anthony stiže u 'Love Island Adria' i otvoreno priznaje što ga privlači

Visok je čak 2,03 metra, igrao je košarku u SAD-u i Kini, a u vili na Tenerifeu ne planira kriti svoju provokativnu stranu. Otkrivamo sve o britansko-srpskom zaštitaru koji u show 'Love Island Adria' ulazi pun samopouzdanja

RTL.hr
10.09.2026 16:00

Pred vrata luksuzne vile 'Love Islanda Adria', koji u nedjelju od 20 sati kreće na platformi Voyo i RTL-u, stiže deset mladih samaca. Među njima je i 22-godišnji Anthony, bivši košarkaš i zaštitar koji iz Londona stiže spreman za nepredvidivu ljubavnu avanturu.

Igrao u SAD-u i Kini, a odbio je i britanski 'Love Island'

Britansko-srpski bivši košarkaš iza sebe već ima impresivnu biografiju – prije profesionalne karijere u Kini, dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Do sada je proputovao više od pola svijeta, izrazito je ambiciozan, usmjeren na ciljeve i izravan u komunikaciji. Voli preuzeti ulogu vođe, iako otvoreno priznaje da ponekad zna biti sarkastičan i namjerno provocirati ljudi oko sebe.

Ipak, njegov dolazak u regiju donosi posebnu priču:

"Mislio sam da je dobra ideja prijaviti se na regionalni 'Love Island Adria', posebno zato što su me već triput zvali u britansku verziju. Razgovarao sam s obitelji i složili smo se da je 'Love Island Adria' pravo mjesto za mene. Moja majka je velika podrška", jasan je Anthony.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Ako žena ima dobru energiju, ništa fizički nije važno"

Lako sklapa prijateljstva i nada se da će mu boravak na Tenerifima dobro doći da se malo odvikne od društvenih mreža, jer ističe kako će mu izvana najviše nedostajati upravo – mobitel.

Kada je riječ o partnerici, Anthony ima vrlo jasne kriterije i ne skriva što traži pod španjolskim suncem:

"Ako vidim da žena ima dobru energiju i duhovita je, ništa fizički nije toliko važno."

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze te priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas vjeruje da veza zahtijeva kompromis te da oba partnera trebaju jednako ulagati u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost, a privlače ga duhovite, brižne i tople žene koje ga mogu nasmijati, dok ga pretjerana ozbiljnost odbija.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slava ili ljubav? Njegov najveći izazov tek slijedi

Anthony u 'Love Island Adria' ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju ovaj format nosi sa sobom. Ipak, ističe da bi između novca, slave i prave ljubavi uvijek izabrao ljubav. Za njega će najveći izazov u vili biti pokazati može li netko drugi napokon postati važniji od njegovih osobnih ambicija i ciljeva.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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