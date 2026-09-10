'Triput su me zvali u britansku verziju!': Bivši košarkaš Anthony stiže u 'Love Island Adria' i otvoreno priznaje što ga privlači

Pred vrata luksuzne vile 'Love Islanda Adria', koji u nedjelju od 20 sati kreće na platformi Voyo i RTL-u, stiže deset mladih samaca. Među njima je i 22-godišnji Anthony, bivši košarkaš i zaštitar koji iz Londona stiže spreman za nepredvidivu ljubavnu avanturu.
Igrao u SAD-u i Kini, a odbio je i britanski 'Love Island'
Britansko-srpski bivši košarkaš iza sebe već ima impresivnu biografiju – prije profesionalne karijere u Kini, dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Do sada je proputovao više od pola svijeta, izrazito je ambiciozan, usmjeren na ciljeve i izravan u komunikaciji. Voli preuzeti ulogu vođe, iako otvoreno priznaje da ponekad zna biti sarkastičan i namjerno provocirati ljudi oko sebe.
Ipak, njegov dolazak u regiju donosi posebnu priču:
"Mislio sam da je dobra ideja prijaviti se na regionalni 'Love Island Adria', posebno zato što su me već triput zvali u britansku verziju. Razgovarao sam s obitelji i složili smo se da je 'Love Island Adria' pravo mjesto za mene. Moja majka je velika podrška", jasan je Anthony.
"Ako žena ima dobru energiju, ništa fizički nije važno"
Lako sklapa prijateljstva i nada se da će mu boravak na Tenerifima dobro doći da se malo odvikne od društvenih mreža, jer ističe kako će mu izvana najviše nedostajati upravo – mobitel.
Kada je riječ o partnerici, Anthony ima vrlo jasne kriterije i ne skriva što traži pod španjolskim suncem:
"Ako vidim da žena ima dobru energiju i duhovita je, ništa fizički nije toliko važno."
Iza sebe ima dvije ozbiljne veze te priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas vjeruje da veza zahtijeva kompromis te da oba partnera trebaju jednako ulagati u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost, a privlače ga duhovite, brižne i tople žene koje ga mogu nasmijati, dok ga pretjerana ozbiljnost odbija.
Slava ili ljubav? Njegov najveći izazov tek slijedi
Anthony u 'Love Island Adria' ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju ovaj format nosi sa sobom. Ipak, ističe da bi između novca, slave i prave ljubavi uvijek izabrao ljubav. Za njega će najveći izazov u vili biti pokazati može li netko drugi napokon postati važniji od njegovih osobnih ambicija i ciljeva.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.