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Love Island Adria

U 'Love Island Adria' sprema se veliko iznenađenje! Lara potrčala odmah jer u vilu stiže...

Nakon uzbudljivog spajanja parova i teških razgovora koji su obilježili dan, večer u vili 'Love Island Adria' donijela je potpuno neočekivani rasplet. Djevojke su kroz misteriozne stihove otključavale dijelove slagalice koja je na samom kraju pripremila ogromno iznenađenje za Laru

RTL.hr
08.10.2026 22:45

Kraj tematske zabave iz bajke kulminirao je igrom koju nitko od Islandera nije očekivao. Produkcija je za djevojke pripremila posebni zadatak u kojem su morale pronaći ključ sa svojim imenom. Svaki otključani dio otkrivao je po jedan stih neobične priče, ostavljajući sve u vili u potpunoj neizvjesnosti.

Djevojke su jedna po jedna čitale poruke koje su polako stvarale cjelovitu sliku, a prvu u nizu pročitala je Drina:

"Jedna je malena princeza izgubila svog princa te mora pronaći tog klinca kako ne bi bila tužna..."

Priča se nastavila stihovima koji su otkrili da joj ostali prinčevi u vili "nisu bili po mjeri" te da su joj svi djelovali kao "neke zvijeri".

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Opisali šestoricu muškaraca u vili

Kako su poruke odmicale, stihovi su postajali sve precizniji te su po redu opisali muškarce u kući. Prvi je opisan kao "malo mator", drugi kao "previše snagator", treći je bio "lijep, ali nagao", dok se četvrti s njezinim srcem "nije slagao". Peti joj je bio blizak po godinama, ali bi uz njega "pala u krizu", dok je šesti označen kao "česti problem".

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajanstvena poruka na Motoroli i zadatak za Laru

Kada su se svi dijelovi složili, postalo je jasno prema kome je ova bajkovita potraga usmjerena. Posljednja poruka otkrila je da je princeza jedne noći izgubila kontrolu te da je stiglo pisamce na njezinu Motorolu a glavna uloga u nastavku pripala je Lari!

Lara je dobila izravnu uputu da odmah uđe u dnevni boravak vile gdje će se otkriti što se zapravo sprema. Dok je potrčala prema kući, sama je priznala kako se nada najboljem, dok su ostali u potpunom šoku i nevjerici čekali rasplet.

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Love Island Adria

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