U 'Love Island Adria' sprema se veliko iznenađenje! Lara potrčala odmah jer u vilu stiže...

Kraj tematske zabave iz bajke kulminirao je igrom koju nitko od Islandera nije očekivao. Produkcija je za djevojke pripremila posebni zadatak u kojem su morale pronaći ključ sa svojim imenom. Svaki otključani dio otkrivao je po jedan stih neobične priče, ostavljajući sve u vili u potpunoj neizvjesnosti.

Djevojke su jedna po jedna čitale poruke koje su polako stvarale cjelovitu sliku, a prvu u nizu pročitala je Drina:

"Jedna je malena princeza izgubila svog princa te mora pronaći tog klinca kako ne bi bila tužna..."

Priča se nastavila stihovima koji su otkrili da joj ostali prinčevi u vili "nisu bili po mjeri" te da su joj svi djelovali kao "neke zvijeri".