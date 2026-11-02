U 'Love Island Adria' ušle su zajedno, ali samo je jedna dogurala do finalnog tjedna: Evo što je Alja poručila Mariji Terezi!

Ulazak u prvu regionalnu sezonu dating showa Love Island Adria za nove bombshelle uvijek donosi posebne izazove. Marija Tereza i Alja u vilu su ušle zajedno kao nove djevojke, a tijekom boravka na Tenerifeu bile su bliske i dijelile su brojne trenutke.
Ipak, njihov daljnji put u showu poprimio je sasvim drukčiji smjer. Dok Marija Tereza unatoč trudu nije uspjela ostvariti čvršći romantični odnos te je napustila vilu ranije, Alja je dogurala sve do samog finalnog tjedna. Štoviše, Alja u završnici showa nastavlja svoju priču u stabilnom i romantičnom odnosu s Anthonyjem, dok se Marija Tereza vratila u svakodnevicu.
Iznenađenje u torbici i dirljiva poruka
Da uspomene iz vile i te kako žive, dokazuje i najnovija objava Marije Tereze na društvenim mrežama. Prilikom pakiranja stvari za stan u Zagrebu – budući da je dio garderobe nakon povratka prvo ostavila kod sestre na Pelješcu – u torbici je sasvim slučajno pronašla poruku koju joj je Alja ostavila za rastanak.
Na malom komadu papira pisalo je: "Bomba predivna, I will miss you", uz potpis Alje i nacrtano srce.
Marija Tereza nije skrila oduševljenje ovim malim znakom pažnje pa je uz objavu fotografije na Instagram storyju dodala: "Pakiram se za ulazak u novi stan u Zg, a kako sam išla prvo na Pelješac, ostavila sam pola stvari u Zg kod sestre da ne nosim 2 puta i tek sada nađem ovoo... Miss you too!" uz oznaku svoje cimerice i službenog hashtaga showa.
Iako u ljubavi pred kamerama nisu imale jednaku sreću, ovakvi trenuci potvrđuju da su neka prijateljstva s Tenerifa ipak preživjela i stvarni život.
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