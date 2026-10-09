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U vili se pokrenula rasprava zašto je Mili dobila malo glasova publike: 'Mislim da ljudi misle da sam glupa'

Voditeljica Dragana suočila je Mili s rezultatima glasovanja, koja se našla pri samom dnu ljestvice omiljenih kandidata. To je potaknulo otvoreni razgovor o njezinim odlukama i odnosu s Gašperom

RTL.hr
09.10.2026 22:15

Voditeljica Dragana direktno je upitala Mili zašto misli da su joj gledatelji uskratili podršku, zbog čega je zamalo morala napustiti vilu. Mili je priznala da ju je takav rasplet iznenadio, ali je ponudila svoje viđenje cjelokupne situacije. "Neka moja pretpostavka je bila da možda to što sam bila toliko zatvorena, što nisam htjela da upoznam nikog", objasnila je u razgovoru jedan na jedan.

Dodala je kako je u jednom trenutku odlučila dati šansu drugim ljudima u vili, ali je ubrzo shvatila da to ne bi bilo iskreno s njezine strane. Zbog toga se vratila svom prvobitnom izboru, što je kod publike očito izazvalo pomiješane reakcije. Gašper je stao u njezinu obranu, istaknuvši kako su u samo tjedan dana uspjeli riješiti brojne nesuglasice i značajno ojačati svoj odnos.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Analiza s ostalim Islanderima

Nakon službenog dijela s voditeljicom, tema se preselila među ostale sudionike. Mili je osjetila potrebu da dodatno objasni svoju poziciju pred Islanderima, pokušavajući shvatiti zašto gledatelji ne vide iskrenost u njezinoj trenutačnoj vezi.

Tijekom razgovora, priznala je da je svjesna kako njezini nestalni postupci mogu djelovati zbunjujuće onima koji dramu promatraju preko televizijskih ekrana. "Možda ljudi misle da sam glupa", iskreno je izjavila Mili. Ipak, čvrsto je naglasila da je najvažnije ono što se događa između nje i njezinog partnera, dodajući: "Gašper i ja znamo što radimo i znamo što ćemo i kako dalje."

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ostali Islanderi pokušali su joj pružiti podršku, iako su neki ranije i sami izrazili određenu sumnju u stabilnost te turbulentne veze. Očito je da će ovaj par morati uložiti dodatan trud kako bi uvjerili publiku, ali i ekipu u vili, u pravu snagu svojih osjećaja.

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