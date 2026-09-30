Uh! Alja izgubila strpljenje s Robertom uz poruku: 'On je totalno nezanimljiv lik!'

Dok se ostali Islanderi bore za pažnju svojih partnera i pokušavaju rasplesti zamršene ljubavne trokute, Alja je jasno dala do znanja što misli o Robertu . Iako su u vili prisutni razni profili ljudi, njoj se njegovo ponašanje čini neshvatljivim i, prije svega, napornim na potpuno pogrešan način.

Komentirajući svakodnevicu u vili, Alja je bila vrlo oštra, a njezino nezadovoljstvo posebno je eskaliralo nakon jednog bizarnog incidenta. Naime, njezina kritika uslijedila je tijekom igre u kojoj su se čitale tajne Islandera. Za nju je ta nespretna i neobična situacija bila jasan pokazatelj njegove nezrelosti. Smatra da muškarcima nedostaje dubine i inicijative, a Roberto joj se upravo zbog ovakvih ispada našao na samom vrhu te neslavne ljestvice. Prema njezinim riječima, gledati ga iz dana u dan postaje zamorno jer ne pokazuje nikakvu slojevitost niti trud. "On je totalno nezanimljiv lik", izjavila je, ne skrivajući razočaranje onime što je do sada vidjela.