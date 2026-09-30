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Love Island Adria

Uh! Alja izgubila strpljenje s Robertom uz poruku: 'On je totalno nezanimljiv lik!'

Alja je još jednom dokazala da nema namjeru ikome podilaziti niti glumiti veliku očaranost muški dijelom ekipe. Ovog puta na njenoj se mapi našao Roberto, koji po njenom mišljenju u vili ne nudi baš ništa!

RTL.hr
30.09.2026 22:45

Dok se ostali Islanderi bore za pažnju svojih partnera i pokušavaju rasplesti zamršene ljubavne trokute, Alja je jasno dala do znanja što misli o Robertu. Iako su u vili prisutni razni profili ljudi, njoj se njegovo ponašanje čini neshvatljivim i, prije svega, napornim na potpuno pogrešan način.

Alja, Roberto, Love Island Adria
Alja, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Komentirajući svakodnevicu u vili, Alja je bila vrlo oštra, a njezino nezadovoljstvo posebno je eskaliralo nakon jednog bizarnog incidenta. Naime, njezina kritika uslijedila je tijekom igre u kojoj su se čitale tajne Islandera. Za nju je ta nespretna i neobična situacija bila jasan pokazatelj njegove nezrelosti. Smatra da muškarcima nedostaje dubine i inicijative, a Roberto joj se upravo zbog ovakvih ispada našao na samom vrhu te neslavne ljestvice. Prema njezinim riječima, gledati ga iz dana u dan postaje zamorno jer ne pokazuje nikakvu slojevitost niti trud. "On je totalno nezanimljiv lik", izjavila je, ne skrivajući razočaranje onime što je do sada vidjela.

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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