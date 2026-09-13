'Umjetnica sam slobodnog duha': Kostimografkinja Drina stiže u 'Love Island Adria' s jednim ciljem - želi se zaljubiti!

U kratkom videoisječku objavljenom na službenom profilu showa, ova kreativna 22-godišnjakinja odmah je privukla pažnju svojom neposrednošću i opuštenom energijom. Kada su je zamolili da se opiše, bez puno oklijevanja ponudila je jasnu sliku o sebi:
"Ja sam umjetnica, slobodnog duha i duhovita. Velika sam avanturistica", poručuje Drina.
Iako se bavi modom i kreativnim radom, njezin ulazak u vilu motiviran je čistom romantikom. Razlog zašto ulazi među samice iz regije sažela je u samo jednoj, ali snažnoj rečenici: "Želim se zaljubiti!"
Prva regionalna adaptacija kultnog formata
Drina je jedna od desetero početnih natjecatelja iz Hrvatske, Srbije i Slovenije koji će se useliti u raskošnu vilu na Tenerifima. 'Love Island Adria' prva je regionalna adaptacija svjetski poznatog britanskog reality formata, nastala u vrhunskoj produkciji RTL-a i ITV Studiosa.
Koncept showa dobro je poznat milijunima obožavatelja diljem svijeta: samci se moraju spajati u parove, prolaziti kroz zabavne i izazovne zadatke te navigirati kroz emocije, ali i konstantan pritisak. Dodatnu pometnju u vilu unosit će takozvane "bombe" – novi, izrazito atraktivni natjecatelji čiji je jedini zadatak testirati vjernost već spojenih parova i unijeti nemir u odnose.
Kroz sve dramatične i romantične trenutke islandere će voditi glumica Dragana Mićalović, dok će britak i duhovit komentar na sva zbivanja davati pjevač Saša Lozar u ulozi službenog naratora.
Posebnost showa leži i u tome što publika ima glavnu riječ – putem posebne mobilne aplikacije gledatelji će moći izravno utjecati na događaje u vili, donositi odluke o sudbinama parova i krojiti tijek natjecanja.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.