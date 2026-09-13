'Umjetnica sam slobodnog duha': Kostimografkinja Drina stiže u 'Love Island Adria' s jednim ciljem - želi se zaljubiti!

U kratkom videoisječku objavljenom na službenom profilu showa, ova kreativna 22-godišnjakinja odmah je privukla pažnju svojom neposrednošću i opuštenom energijom. Kada su je zamolili da se opiše, bez puno oklijevanja ponudila je jasnu sliku o sebi:

"Ja sam umjetnica, slobodnog duha i duhovita. Velika sam avanturistica", poručuje Drina.

Iako se bavi modom i kreativnim radom, njezin ulazak u vilu motiviran je čistom romantikom. Razlog zašto ulazi među samice iz regije sažela je u samo jednoj, ali snažnoj rečenici: "Želim se zaljubiti!"