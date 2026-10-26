Unatoč sumnjama islandera, Anthony je siguran u ljubav s Aljom: 'Trošim energiju objašnjavajući se'

Sve je počelo kada je Alja otišla na spoj s novim bombshellom, nakon čega su islanderi primijetili Anthonyjevo neobično ponašanje. Pritisak je dodatno porastao kada su Mili i Drina otvoreno posumnjale da Anthony s Aljom nije onakav kakav je bio s Larom – nije dovoljno opušten ni razigran te da i dalje skriva simpatije prema bivšoj partnerici.
'Iskreniji je i svoja osoba kad je s Larom'
Komentari u vili postali su sve glasniji, a Drina je bez ustručavanja iznijela svoje viđenje cijele situacije i Anthonyjeva odnosa s obje djevojke.
"Ja iskreno imam osjećaj da je Anthony iskreniji i svoja osoba kada je s Larom, s Aljom on je neki potencijal", izjavila je Drina, dajući do znanja da vjeruje kako se između njega i Lare i dalje kriju potisnute emocije.
Međutim, Anthonyju je prekipjelo neprestano pravdanje pred drugima te je odlučio oštro prekinuti sva nagađanja i razjasniti gdje leži njegovo srce.
Anthony reagirao na sumnje: 'Trošim energiju objašnjavajući'
Suočen sa stalnim ispitivanjima i teorijama o tome zašto komunicira s Larom, Anthony je otvoreno priznao koliko ga iscrpljuju neprestana nagovaranja i sumnje natjecatelja, ponovivši da je njegova jedina želja izgraditi odnos s Aljom.
"Ja trošim energiju kad moram 50 puta u cijelom danu da objasnim zašto sam pričao s Larom, o čemu sam pričao s Larom, da nisam zaljubljen u Laru, da ona nije u mene. Da nemamo ništa...", poručio je vidno uzrujani Anthony, još jednom naglasivši da između njega i Lare nema skrivene romantike.
Unatoč njegovim čvrstim tvrdnjama da voli Alju i da želi budućnost s njom, sumnje u vili i dalje ne jenjavaju.
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