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Love Island Adria

Unatoč turbulentnom putu, mnogi smatraju da su baš oni savršen Love Island par: Ovo je priča Anje i Gašpera!

Niti jedan odnos u vili nije bio izložen preispitivanjima i usponima, no Anja i Gašper uspjeli su prebroditi sve prepreke i izrasli u par kojem mnogi islanderi predviđaju sretan i dugovječan život i izvan vila

RTL.hr
01.11.2026 11:00

Anja je u vilu ušetala s jasnim stavom i dozom opreza. Unatoč svojoj prirodnoj toplini i želji za iskrenom povezanošću, tražila je zrelost i sigurnost u partneru. Kroz tjedne u vili njezine su emocije prolazile kroz različite faze, no ostala je dosljedna sebi i vlastitim vrijednostima.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kada se zbližila s Gašperom, njihov je odnos izazvao veliku pažnju. Budući da je Gašper prethodno bio u paru s Mili, u vili su se prirodno pojavila podijeljena mišljenja i različita tumačenja toga preokreta. Ipak, Anja je odlučila dati priliku emocijama i graditi odnos na novim temeljima, pri čemu su sve strane nastavile tražiti svoju sreću na vlastiti način.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper: Od traženja pravog puta do staloženog i posvećenog partnera

Gašperov boravak u vili obilježile su brojne promjene i učenje na vlastitim iskustvima. U ranijim fazama sudjelovao je u intenzivnim i dinamičnim odnosima, uključujući i onaj s Mili, u kojem su oboje prolazili kroz uspone i padove tražeći ono što im najbolje odgovara.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Upravo je uz Anju Gašper pronašao priželjkivani mir i staloženost. Promjena u njegovom pristupu i opuštenost koju pokazuje u njezinu društvu pokazali su kako različiti partneri iz nas izvlače različite osobine, a njegov je napredak i sazrijevanje pohvalila i sama voditeljica Dragana.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički put: Razumijevanje, poštovanje i pogled prema budućnosti

Iako svaka promjena u vili donosi različite reakcije i komentare među islanderima, Anja i Gašper fokusirali su se na svoju povezanost. Njihovo međusobno povjerenje raslo je iz dana u dan, a na ispitivanju kod Dragane Mićalović otkrili su koliko im znači jednostavnost njihovog odnosa.

Gašper je istaknuo kako uživa u opuštenim razgovorima s Anjom, dok je ona potvrdila da su već razgovarali o konkretnim koracima i potencijalnom zajedničkom životu u Ljubljani. Pokazali su da oboje gledaju u istom smjeru, uz puno poštovanja prema svemu što su prošli.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički izazovi u stvarnom svijetu

Mnogi gledatelji i stanari u njima vide skladan par s velikim potencijalom za opstanak, no Anja i Gašper ostaju realni. Svjesni su da je život u vili specifičan te da prave provjere svakog odnosa slijede tek po izlasku u svakodnevicu.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

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