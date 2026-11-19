Hit show 'Love Island Adria' osvojio je gledatelje diljem regije, a prepoznatljivi humor, britki komentari i zarazne upadice naratora i autora Filipa Ugrenovića postali su hit o kojem svi pričaju. U velikom i ekskluzivnom intervjuu, Filip otkriva kako je izgledalo stvaranje magije iza mikrofona, koliko su ga inspirirali osebujni kandidati, kako su reagirale kolege i prijatelji te zašto su njegove šale zapravo samo dobronamjerno zezanje s 'ekipom u kafani'

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Kada se spomene prva sezona hit showa 'Love Island Adria', gledatelji se osim romantičnih spojeva, drama i sunčanih plaža Tenerifa odmah prisjete i jedinstvenog humora koji je iz epizode u epizodu nasmijavao publiku. Dok su gledatelji u Hrvatskoj uz male ekrane pratili show uz prepoznatljivi glas Saše Lozara, originalni i duhoviti tekst pisao je glumac i komičar Filip Ugrenović. Upravo je Filip bio autor izvornog naratorskog teksta i prepoznatljivog koncepta čije su tekstove i fore kolege u regiji kasnije prilagođavale svojim nacionalnim publikama. U opuštenom razgovoru, Filip nam je otkrio kako su nastajali njegovi legendarni komentari, tko mu je bio najveća inspiracija, kako su na njegov humor reagirale kolege komičari, ali i što se događa kada se ugase kamere i svjetla velikih televizijskih studija.

icon-expand icon-close icon-close Filip Ugrenović, Love Island Adria FOTO: Instagram

Što vam je u ulozi naratora predstavljalo najveći profesionalni izazov, a koji vam je dio tog posla najprirodnije legao?

Najveći izazov je definitivno bio – je li granica humora prilagođena navikama ljudi u regiji ili ću moći dati sve od sebe i pratiti način na koji to rade naratori stranih 'Love Islanda'. Na svu sreću, ispostavilo se da će biti ovo drugo. Kreativni producent projekta Vanja Meandžija mi je dao svu slobodu, bio je tu da pripomogne kad zagusti, a pošto je u pitanju čovjek koji razumije i humor, ali i zabavni televizijski program, sve je leglo baš kako i treba.

Odakle ste crpili inspiraciju za komentare i kako je zapravo izgledao vaš radni dan i proces tijekom trajanja showa 'Love Island Adria'?

Neću ti baš mnogo toga otkriti jer smatram da je televizija, odnosno streaming servis, jedna magija. I ako otkriješ baš sve – onda ta magija više nije zabavna toliko. Nešto kao kada mađioničar otkrije svoje trikove. Inspiraciju su mi davali zaista jaki karakteri islandera, svi do jednog imaju "ono nešto" svoje, manje ili više zabavno, ali ga imaju. I onda je igra mogla početi. Svakog jutra smo gledali pregled prethodnog dana, često su mi kolege davale sugestije gdje nešto mogu reći, gdje je potreban neki komentar... Nakon toga sam odlazio u dvorište i pisao. Pa kad završim – završio sam. Nije to padalo teško jer je ipak bilo u pitanju dvorište na Tenerifeu. Zaista moram naglasiti – da kolege i cijela atmosfera nisu bili toliko dobri i da nisam imao snažan vjetar u leđa – nikada ne bih imao ni pola ovakve inspiracije. Nakon toga su kolege iz Hrvatske i Slovenije prilagođavale tekst publikama u tim zemljama. I isto želim naglasiti – taj posao su uradili i više nego odlično!

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Kakve su bile prve reakcije vaše okoline i kolega na ovu ulogu?

Kolege komičari su odmah prepoznali da je to – to. Kolege iz medija su mi javljale da konačno imamo program gdje se iskače iz okvira i to na jako dobar način. Srce mi je stvarno bilo kao kuća! Što se tiče prijatelja, njih je više zanimalo kako islanderke izgledaju uživo. Realno, moji prijatelji žele da ja prestanem provaljivati fore, a ne da još slušaju dodatno o njima.

Koja vam je situacija iz vile ostala u najsnažnijem sjećanju i zašto?

Definitivno Gašperovo "Oh, my God", kao i Larino "Voća Lara". Te dvije scene ne samo da su meni bile zanimljive, ne samo da su bile jako dobre za show, one su od ove jeseni, pa vjerojatno zauvijek, neizostavni dio pop kulture regije. Ne pamtim da je tako nešto izašlo iz programa, obično takve scene nastaju iz filmova ili serija, tako da je to još jedan ogroman uspjeh Love Islanda.

icon-expand Filip Ugrenović, Love Island Adria FOTO: Instagram

Ako želite otkriti, tko vam je od kandidata bio osobni favorit i po vašem mišljenju najviše obilježio cijelu sezonu?

To zaista ne bi bilo u redu reći. Ipak, hoću naglasiti da su svi oni zaista sjajni klinci. Neki od njih – već i divni ljudi. Pitaju me često zamaraju li se time što sam ih prozivao i jako je važno da ljudi shvate da su moji komentari kao ono zezanje s prijateljima u kafani, nikako nekakvo bacanje hejta ili nešto slično.

Je li bilo situacija da se netko od islandera naljutio na neku vašu opasku ili komentar nakon izlaska iz vile?

Nažalost, bilo je. Ali dok se nismo upoznali. Kada je taj netko shvatio da nisam neki tip koji ih hejtuje, i da je to moja uloga, promijenio je mišljenje. Ili me je bar slagao. Upravo zato naglašavam da ovdje nikako nema zle namjere. Predlagao sam da napravimo program za Voyo "Odgovor ajlendera", i baš bih volio da ja od njih dobijem jedan ozbiljan roast.

Što biste izdvojili kao svoju glavnu pouku ili najdraži aspekt rada na prvoj sezoni showa 'Love Island Adria'?

Najvažnija pouka mog dijela posla je sigurno – Ljudi, hajmo se zezati. I hajmo i u onim napetim situacijama malo okrenuti na zabavu. Lakše je i ljepše je.

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Kako volite provoditi vrijeme kada se ugasi mikrofon i završe poslovni angažmani?

Volim piti, volim piti i ljubiti. Takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti.

Što vas trenutno najviše inspirira u autorskom radu i gdje vas vjerna publika može pratiti u narednom razdoblju?