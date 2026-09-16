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Love Island Adria

Upoznajte Alju i Mariju Terezu! One će dovesti situaciju u Love Island Adria do usijanja

Love Island Adria je krenuo na platformi Voyo, a već su se dogodili prvi uzbudljivi obrati! Nakon što su se kandidati spojili, u kuću su ušle prve bombshells i pomutile kandidatima planove! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
16.09.2026 10:30

Alja (25) dolazi iz Slovenije, buduća je dizajnerica i jako je samouvjerena i neovisna djevojka koja je već gotovo pet godina solo – i jako dobro zna što želi. Empatična je, brižna i romantična, ali i tvrdoglava te vjeruje svojoj jakoj intuiciji. Kaže da ljude može 'pročitati' gotovo odmah, a u odnosima puno više vjeruje djelima nego riječima.

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon posljednje veze postala je posebno oprezna kome poklanja svoje povjerenje. Kada se zaljubi, zaljubi se brzo, ali ako osjeti da odnos više nije ono što želi, jednako brzo zna povući crtu.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nisam se dugo razmišljala, odmah sam odlučila prijaviti se u Love Island Adria. Uvijek želim nešto drugačije, nešto novo, mislim da ako u životu ne iskusiš neke stvari, onda život nije ispunjen. Želim i pronaći ljubav, već sam godinama single i želim upoznati nekog pametnog dečka", kroz smijeh priča Alja. Velika podrška u cijeloj avanturu su joj majka i najbolji prijatelji.

Traži visokog, tamnokosog muškarca koji je sportski tip te je pravi gentleman, emocionalno zreo, duhovit i inteligentan. Najviše je privlače dobra komunikacija, duboki razgovori, kemija i osjećaj sigurnosti. Romantična je, voli fizičku bliskost i kvalitetno provedeno vrijeme, ali ne želi izgubiti svoju neovisnost zbog veze.

"Jako mi je važno poštovanje i način na koji netko s tobom razgovara, povjerenje. Ljubav na prvi pogled? Kroz život sam se naučila da nije sve u izgledu, za mene ljubav na prvi pogled ne postoji", zaključila je Alja.

U Love Island Adria ulazi prvenstveno zbog ljubavi, ali priznaje da joj je ovaj projekt zanimljiv i zbog avanture u koju ulazi. Ne planira se mijenjati kako bi se uklopila – radije će ostati svoja, čak i ako zbog toga odskače od drugih. Izolacija na Tenerifeu neće joj teško pasti, već ima takvog iskustva.

"I tijekom Exatlona sam bila u izolaciji i bilo mi je jako teško, no snašla sam se i izdržala bez telefona i takvih stvari. Najviše će mi nedostajati moj pas", zaključila je Alja.

Osim što je natjecala u Exatlonu, Alja svira flautu, crta i slika, a jedno je vrijeme radila i kao maskota na skijalištu. Spoj visokih kriterija, snažnog karaktera i želje za pravom ljubavi čini je djevojkom koju neće biti lako impresionirati.

S Aljom u vilu ulazi i Marija Tereza, 28, umjetnica i model s Pelješca, na prvu djeluje nježno i povučeno, ali iza te mirne fasade krije se djevojka koja će bez problema reći što misli. Empatična je i jako joj je stalo do ljudi, ali čim osjeti lošu energiju, manipulaciju ili neiskrenost – prekrižila je osobu.

Marija Tereza, Love Island Adria
Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Upoznata sam s islanderima, mislim da je dovoljan prvi pogled. Moj tip su tamni, visoki i slatki muškarci. Sviđaju mi se gentlemani koji znaju postupati sa ženama", otkrila je Marija Tereza uoči ulaska u vilu. "Mogu previše razmišljati, posebno kada su odnosi u pitanju", zaključila je Marija Tereza.

Iako nikada nije bila u službenoj vezi, imala je nekoliko dating priča i dvije situationship veze. Danas zna što želi – samopouzdanog, vjernog i empatičnog muškarca koji će je podržavati, imati vlastite ambicije i jednostavno je obožavati. Ne zanimaju je površne veze ni casual odnosi.

Marija je izrazito romantična i ljubav pokazuje kroz dodir, pažnju i male geste. Pamti detalje i očekuje da ih partner pamti jednako dobro. Iako joj treba vremena da napravi prvi korak, kada joj se netko svidi može biti iznenađujuće direktna i spontana.

Odrasla je na Pelješcu u vrlo tradicionalnom okruženju, među kozama, ovcama i kravama na obiteljskoj farmi, ali je oduvijek sanjala o kreativnijem životu. U vilu ulazi jer joj je ljubav najveća želja, ali ne isključuje ni poslovne prilike koje bi joj show mogao donijeti. Ako pronađe ljubav – jackpot. Ako ne, barem će imati nezaboravno iskustvo. 

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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