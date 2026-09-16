Upoznajte Alju i Mariju Terezu! One će dovesti situaciju u Love Island Adria do usijanja

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon posljednje veze postala je posebno oprezna kome poklanja svoje povjerenje. Kada se zaljubi, zaljubi se brzo, ali ako osjeti da odnos više nije ono što želi, jednako brzo zna povući crtu.

Alja (25) dolazi iz Slovenije, buduća je dizajnerica i jako je samouvjerena i neovisna djevojka koja je već gotovo pet godina solo – i jako dobro zna što želi. Empatična je, brižna i romantična, ali i tvrdoglava te vjeruje svojoj jakoj intuiciji. Kaže da ljude može 'pročitati' gotovo odmah, a u odnosima puno više vjeruje djelima nego riječima.

"Nisam se dugo razmišljala, odmah sam odlučila prijaviti se u Love Island Adria. Uvijek želim nešto drugačije, nešto novo, mislim da ako u životu ne iskusiš neke stvari, onda život nije ispunjen. Želim i pronaći ljubav, već sam godinama single i želim upoznati nekog pametnog dečka", kroz smijeh priča Alja. Velika podrška u cijeloj avanturu su joj majka i najbolji prijatelji.

Traži visokog, tamnokosog muškarca koji je sportski tip te je pravi gentleman, emocionalno zreo, duhovit i inteligentan. Najviše je privlače dobra komunikacija, duboki razgovori, kemija i osjećaj sigurnosti. Romantična je, voli fizičku bliskost i kvalitetno provedeno vrijeme, ali ne želi izgubiti svoju neovisnost zbog veze.

"Jako mi je važno poštovanje i način na koji netko s tobom razgovara, povjerenje. Ljubav na prvi pogled? Kroz život sam se naučila da nije sve u izgledu, za mene ljubav na prvi pogled ne postoji", zaključila je Alja.

U Love Island Adria ulazi prvenstveno zbog ljubavi, ali priznaje da joj je ovaj projekt zanimljiv i zbog avanture u koju ulazi. Ne planira se mijenjati kako bi se uklopila – radije će ostati svoja, čak i ako zbog toga odskače od drugih. Izolacija na Tenerifeu neće joj teško pasti, već ima takvog iskustva.

"I tijekom Exatlona sam bila u izolaciji i bilo mi je jako teško, no snašla sam se i izdržala bez telefona i takvih stvari. Najviše će mi nedostajati moj pas", zaključila je Alja.

Osim što je natjecala u Exatlonu, Alja svira flautu, crta i slika, a jedno je vrijeme radila i kao maskota na skijalištu. Spoj visokih kriterija, snažnog karaktera i želje za pravom ljubavi čini je djevojkom koju neće biti lako impresionirati.

S Aljom u vilu ulazi i Marija Tereza, 28, umjetnica i model s Pelješca, na prvu djeluje nježno i povučeno, ali iza te mirne fasade krije se djevojka koja će bez problema reći što misli. Empatična je i jako joj je stalo do ljudi, ali čim osjeti lošu energiju, manipulaciju ili neiskrenost – prekrižila je osobu.