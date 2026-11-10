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Love Island Adria

Upoznajte islanderke u novoj sezoni 'Love Island SAD-a': One su autentične, otvorene i spremne za ljubavne izazove

Pripremite se za novu dozu strasti, neočekivanih obrata i vrućih trenutaka!

RTL.hr
10.11.2026 11:00

Osma sezona hit reality showa 'Love Island SAD' stiže na Voyo, a u nastavku donosimo prvi pogled na atraktivne djevojke koje ulaze u vilu.

Djevojke koje su spremne zapaliti vilu

Nove kandidatkinje ući će pod budno oko kamera spremne pomrsiti račune, testirati odanost i unijeti pravu dramu. Upoznajte atraktivne islanderke osme sezone:

Aniya – Karizmatična, glasna i uvijek svoja. U vilu ulazi sa stavom da ne pristaje na kompromise i traži partnera koji joj može parirati energijom.

Aniya, Love Island SAD
Aniya, Love Island SAD FOTO: Voyo

Kenzie – Sa samouvjerenim stavom i zaraznim osmijehom, Kenzie točno zna što želi od partnerskog odnosa i ne boji se preuzeti inicijativu već pri prvom susretu.

Kenzie, Love Island SAD
Kenzie, Love Island SAD FOTO: Voyo

Melanie – Romantičarka u duši, ali i djevojka koja iznimno drži do svojih granica. Dolazi u show s ciljem da pronađe dublju povezanost i osobu na koju se može u potpunosti osloniti.

Melanie, Love Island SAD
Melanie, Love Island SAD FOTO: Voyo

Beatriz – Izravna i temperamentna kandidatkinja koja čini dio originalne postave od prvog dana. Beatriz u vilu donosi iskrenost i otvorenost koje će od samog početka definirati dinamiku među kandidatima.

Beatriz, Love Island SAD
Beatriz, Love Island SAD FOTO: Voyo

Trinity – Odvažna, šarmantna i uvijek spremna za dobru zabavu. Trinity ulazi bez ikakvih kočnica, otvorena za nove avanture i spremna za borbu za ono što želi.

Trinity, Love Island SAD
Trinity, Love Island SAD FOTO: Voyo

Hoće li pronaći svoje idealne polovice ili će ih emocije odvesti u potpuno neočekivanom smjeru?

Ne propustite novu, osmu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

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Love Island Adria

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