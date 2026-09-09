Upoznajte Mili i Drinu! Islanderke spremne za avanturu života: 'Vrijeme je da izađem iz svoje zone komfora'

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima su i Mili i Drina

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Mili (26) dolazi iz Smedereva i po zanimanju je hostesa. Živi u Crnoj Gori i aktivno se bavi fitnessom koji ju je transformirao fizički, ali i mentalno. Veganka je, obožava glazbu i ples te smatra da je upornost njezina najveća vrlina. Uz treninge i isprobavanje novih veganskih recepata, Mili se bavi trčanjem te čitanjem knjiga. "Odlučila sam probati, rekla sam sebi da je vrijeme da izađem iz svoje zone komfora, da probam i vidim što će biti - tako sam se odlučila prijaviti na show i evo me tu danas", otkrila je Mili o svojoj odluci da se prijavi na Love Island Adria. Svoju odluku, kaže, nije preispitivala. "Najveća podrška mi je majka, baš kao i prijatelji kojima sam povjerila da ulazim u kuću, to je dovoljno", dodaje Mili.

icon-expand icon-close icon-close Mili, Love Island FOTO: Voyo

U ljubav na prvi pogled, kaže, ne vjeruje. "To je nešto fizički, a izgled mi nije presudan, bitnije mi je da se poklopim u energiji s nekim i da kliknemo što se tiče zajedničkih ciljeva, stavova i razmišljanja. Naravno, važan je i fizički izgled, ali ne toliko koliko to da se s nekim poklopiš", otkriva kandidatkinja Love Island Adria. "Bitno mi je da moj partner bude sličan meni, netko tko želi živjeti zdrav život", dodaje. Cijeni svoj uski krug prijatelja, oni su joj velika podrška i tijekom avanture u Love Island Adria. Ništa joj, dok je na Tenerifeu, kaže, neće nedostajati. "Brzo se prilagođavam situacijama, nisam ovisna ni o mobitelu, mogu bez svega. Bitno mi je da mogu trenirati, a vjerujem i da ću sklopiti prijateljstva", zaključuje Mili. U vili će joj se pridružiti i Drina (22), koja dolazi iz Čačka živi u Beogradu i buduća je kostimografkinja. Iskrena je i znatiželjna djevojka, avanturističkog duha. Ima snažnu umjetničku stranu – voli crtanje i slikanje, a bavi se i gimnastikom. Karizmatična je, pozitivne energije te vjeruje da vrlo brzo može osjetiti nečiju energiju. "Očekuje nova iskustva, prijateljstva, ljubav. Svi oko mene su bili iznenađeni i uzbuđeni, prijatelji su mislili i da se šalim kada sam im rekla da idem u show", kroz smijeh otkriva Drina o svojoj prijavi na Love Island Adria.

icon-expand Drina, Love Island FOTO: Voyo