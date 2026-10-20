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Love Island Adria

Upoznajte novog Valentina! Gledatelji odlučili da mu treba drastična promjena: Pogledajte kako sada izgleda

Nakon dane neizvjesnosti i zagonetnih najava, natjecatelji u vili 'Love Island Adria' konačno su saznali što su im gledatelji pripremili!

RTL.hr
20.10.2026 21:45

Naime, misteriozna poruka koja je stigla Valentinu otkrila je neobičnu odluku publike gledatelji su izglasali da je vrijeme za drastičnu promjenu njegovog izgleda te da se mora ošišati na kratko.

Ova vijest u sekundi je iznenadila, ali i oduševila islandere, koji su odmah objeručke prihvatili priliku da na jedan dan postanu frizeri i podare Valentinu potpuno novi imidž.

Valentin, Drina, Anthony, Love Island Adria
Valentin, Drina, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dečki uzeli mašinicu u ruke

Dok su djevojke s nestrpljenjem i radoznalošću čekale u kuhinji, dečki su se okupili u dvorištu i započeli akciju.

Valentin i Anthony, Love Island Adria
Valentin i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Uz puno smijeha i zabave, muški dio ekipe izmjenjivao se u šišanju. Iako su u početku mašinicom šišali prilično neravnomjerno i nespretno, na kraju su posao odradili do kraja i Valentina ošišali skroz na kratko, čime je njegov zaštitni znak otišao u povijest.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcije u vili na novi imidž

Novi Valentinov izgled izazvao je opće oduševljenje među islanderima čim se pojavio pred njima. Kratka frizura ugodno je iznenadila sve prisutne, a promjena je unijela pravu novu energiju u vilu.

Kako se vama sviđa Valentinov novi imidž i jeste li očekivali ovako drastičnu transformaciju na zahtjev gledatelja? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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