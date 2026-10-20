Upoznajte novog Valentina! Gledatelji odlučili da mu treba drastična promjena: Pogledajte kako sada izgleda

Naime, misteriozna poruka koja je stigla Valentinu otkrila je neobičnu odluku publike gledatelji su izglasali da je vrijeme za drastičnu promjenu njegovog izgleda te da se mora ošišati na kratko.
Ova vijest u sekundi je iznenadila, ali i oduševila islandere, koji su odmah objeručke prihvatili priliku da na jedan dan postanu frizeri i podare Valentinu potpuno novi imidž.
Dečki uzeli mašinicu u ruke
Dok su djevojke s nestrpljenjem i radoznalošću čekale u kuhinji, dečki su se okupili u dvorištu i započeli akciju.
Uz puno smijeha i zabave, muški dio ekipe izmjenjivao se u šišanju. Iako su u početku mašinicom šišali prilično neravnomjerno i nespretno, na kraju su posao odradili do kraja i Valentina ošišali skroz na kratko, čime je njegov zaštitni znak otišao u povijest.
Reakcije u vili na novi imidž
Novi Valentinov izgled izazvao je opće oduševljenje među islanderima čim se pojavio pred njima. Kratka frizura ugodno je iznenadila sve prisutne, a promjena je unijela pravu novu energiju u vilu.
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