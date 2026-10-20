Upoznajte novog Valentina! Gledatelji odlučili da mu treba drastična promjena: Pogledajte kako sada izgleda

Nakon dane neizvjesnosti i zagonetnih najava, natjecatelji u vili 'Love Island Adria' konačno su saznali što su im gledatelji pripremili!

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Naime, misteriozna poruka koja je stigla Valentinu otkrila je neobičnu odluku publike gledatelji su izglasali da je vrijeme za drastičnu promjenu njegovog izgleda te da se mora ošišati na kratko. Ova vijest u sekundi je iznenadila, ali i oduševila islandere, koji su odmah objeručke prihvatili priliku da na jedan dan postanu frizeri i podare Valentinu potpuno novi imidž.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Drina, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dečki uzeli mašinicu u ruke

Dok su djevojke s nestrpljenjem i radoznalošću čekale u kuhinji, dečki su se okupili u dvorištu i započeli akciju.

icon-expand Valentin i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Uz puno smijeha i zabave, muški dio ekipe izmjenjivao se u šišanju. Iako su u početku mašinicom šišali prilično neravnomjerno i nespretno, na kraju su posao odradili do kraja i Valentina ošišali skroz na kratko, čime je njegov zaštitni znak otišao u povijest.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcije u vili na novi imidž