Ups! Luka zaboravio ime nove 'bombshellice' Anje: 'Ako se to dogodi još jednom, više se neću šaliti!'

Nova bombshellica Anja odlučila je odmah preuzeti inicijativu i bolje upoznati Luku , no njihov prvi dublji razgovor pretvorio se u teški cringe moment zbog jednog nevjerojatnog propusta!

Nakon dramatičnih izbacivanja i napetosti u vili, Anja je otvoreno prišla Luki i dala mu do znanja da joj je upravo on na samom vrhu kada je u pitanju fizička privlačnost. No, taman kada se činilo da atmosfera postaje romantična, Luka je doživio potpuni prekid filma.

Dok ga je Anja poticala da se malo više potrudi oko upoznavanja, izravno ga je upitala zna li uopće kako se ona zove. Luka je u tom trenutku zatečen počeo nesigurno nagađati, stidljivo izgovarajući prvo krivo ime "Alja", pa tek onda točno "Anja".