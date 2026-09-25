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Love Island Adria

Ups! Luka zaboravio ime nove 'bombshellice' Anje: 'Ako se to dogodi još jednom, više se neću šaliti!'

U vili 'Love Islanda Adria' strasti se ne smiruju, a ulazak novih natjecatelja redovito unosi nemir među već formirane parove

RTL.hr
25.09.2026 11:30

Nova bombshellica Anja odlučila je odmah preuzeti inicijativu i bolje upoznati Luku, no njihov prvi dublji razgovor pretvorio se u teški cringe moment zbog jednog nevjerojatnog propusta!

Pokušao produbiti odnos pa napravio teški gaf

Nakon dramatičnih izbacivanja i napetosti u vili, Anja je otvoreno prišla Luki i dala mu do znanja da joj je upravo on na samom vrhu kada je u pitanju fizička privlačnost. No, taman kada se činilo da atmosfera postaje romantična, Luka je doživio potpuni prekid filma.

Dok ga je Anja poticala da se malo više potrudi oko upoznavanja, izravno ga je upitala zna li uopće kako se ona zove. Luka je u tom trenutku zatečen počeo nesigurno nagađati, stidljivo izgovarajući prvo krivo ime "Alja", pa tek onda točno "Anja".

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pokušavajući se izvući iz iznimno neugodne situacije, Luka se počeo braniti pred kamerama:

"Daj mi vremena, ne mogu odjednom sve zapamtiti! Ne pamtim imena tako lako..."

Upozorenje bez zadrške: 'Više se neću šaliti!'

Iako je Anja u prvom trenutku pokušala situaciju okrenuti na šalu, vrlo je brzo postavila jasne granice i dala do znanja da neće tolerirati takvu nepažnju. Njezin ledeni odgovor momentalno je ohladio atmosferu:

"Ja sam se tu malo šalila, ali ako se dogodi da zaboraviš moje ime još jedan put, onda se neću šaliti više!"

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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