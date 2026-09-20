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Love Island Adria

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Od prvog susreta bilo je jasno da između Lare i Anthonyja postoji privlačnost, no njihov odnos u vili 'Love Islanda Adria' gotovo ni u jednom trenutku nije išao mirnim putem. U samo nekoliko dana prošli su put od prvih pogleda i flerta, preko razdvajanja i ljubavnog trokuta, pa sve do ljubomore, nesuglasica i suza. Ipak, unatoč brojnim preprekama, Lara je više puta jasno dala do znanja da je upravo Anthony muškarac koji je najviše zanima

RTL.hr
20.09.2026 08:00

Sve je počelo već prve večeri. Lara je prvotno bila spojena s Vukašinom, no dolaskom Anthonyja situacija se brzo promijenila. Čak četiri djevojke pokazale su interes za novog Islandera, a on je dobio priliku odabrati jednu od njih. Njegov izbor pao je upravo na Laru. Između njih su odmah krenuli pogledi, osmijesi i flert, a Lara mu je priznala i da su joj za oko zapele njegove tetovaže.

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jovan 'ukrao' Laru

No njihova sreća nije dugo trajala. Na samom kraju prve večeri u vilu je stigao prvi bombshell Jovan i dobio priliku "ukrasti" jednu od zauzetih djevojaka. Odabrao je Laru, a Anthony se tako samo nekoliko sati nakon što ju je preoteo Vukašinu našao u istoj situaciji – ostao je bez partnerice.

Ipak, nije namjeravao odustati. "Nema problema, borit ću se za nju", poručio je nakon Jovanova izbora, a zatim samouvjereno dodao: "Ono što je moje, moje je."

Lara, Jovan, Love Island Adria
Lara, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara i Anthony na kauču

Ni Lara nije skrivala da je Anthony i dalje zanima. Iako je odlučila dati priliku upoznavanju s Jovanom, priznala je da bi joj teško palo kada bi se Anthony okrenuo nekoj drugoj djevojci. "Sigurno da ću se iznervirati, zato što se on meni dopada", priznala je, istaknuvši ipak da treba proći još vremena kako bi se među njima razvilo nešto dublje.

Da je privlačnost ipak teško ignorirati, pokazalo se i tijekom noći. Dok je Anthony spavao sam na kauču, Lara ga je odlučila posjetiti. Njegov odgovor bio je potpuno u njegovu stilu: "Bit ćeš sa mnom za dva dana. Hvala ti što si došla."

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Anthony je nonšalantan'

No uz kemiju su vrlo brzo stigle i prve ozbiljne nesuglasice. Jedna riječ posebno je obilježila njihove prve dane – "nonšalantnost". Lari je smetao Anthonyjev pristup, a tijekom igre "Ice Breaker" njegovo je ponašanje čak nazvala "crvenom zastavom". Anthony je, s druge strane, Vukašinu otkrio da je imao potpuno drukčiji plan – želio je odvesti Laru nasamo i poljubiti je, no nakon njihove rasprave više nije znao kako postupiti.

Unatoč trzavicama, Lara je ponovno napravila korak prema Anthonyju. Nakon burnih događaja s Jovanom uzela je svoje stvari i otišla Anthonyju na kauč, gdje su zajedno proveli noć uz nježnosti i razgovor. Činilo se da je njihov odnos ponovno krenuo u dobrom smjeru.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mir u vili nije dugo trajao

Dolazak novih djevojaka donio je novi test, a posebno se istaknula Alja. Vukašin je procijenio da bi upravo ona mogla biti prijetnja Lari, dok su se između Lare i Anthonyja istodobno gomilale nesuglasice. Lari su posebno zasmetale Anthonyjeve opaske o njezinim godinama i nezrelosti te je pred ostalim Islanderima završila u suzama. Anthonyju se, pak, nije svidio način na koji je reagirala pred cijelom grupom te je dao do znanja da neće zatvarati vrata drugim djevojkama ako se njihov odnos ne smiri.

A onda je jedna igra ponovno sve okrenula naglavačke.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kada je Lara dobila priliku odabrati Islandera za poljubac, mnogi su očekivali da će to biti Anthony. Umjesto njega odabrala je Vukašina. Poljubac nije prošao nezapaženo, a i Vukašin i Anthony posumnjali su da je Lara tim potezom zapravo pokušala izazvati Anthonyjevu ljubomoru. "Mislim da ga je samo htjela napraviti ljubomornim", komentirao je Vukašin.

'Želim da me ozbiljno shvati'

Anthonyju se njezin potez nije svidio i ubrzo je došlo do nove rasprave. Emocije su ponovno prevladale, a Lara je završila u suzama. I upravo je tada izgovorila možda i najjasniju rečenicu o svojim osjećajima prema njemu: "Mene nitko osim Anthonyja ne zanima u ovoj kući, želim da me shvati ozbiljno."

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Od prvog spajanja do ljubavnog trokuta s Jovanom, noćnih susreta na kauču, rasprava zbog "nonšalantnosti", dolaska Alje i poljupca s Vukašinom, Lara i Anthony u svega nekoliko dana postali su jedan od najturbulentnijih odnosa u vili. Privlačnost među njima očito postoji, ali jednako brzo kao što se približe, pojavi se novi razlog za nesporazum.

Hoće li nakon svih svađa, ljubomore i suza uspjeti pronaći zajednički jezik ili će nove prilike u vili biti prevelik test za njihov odnos, tek ćemo vidjeti.

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