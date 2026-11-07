Uz mame je sve lakše! Lukina majka mu dala savjet oko Mili i poručila: 'Ostao si svoj, bez trunke zla'

Put Mili i Luke kroz prvu sezonu showa 'Love Island Adria' bio je sve samo ne ravan. Nakon što je prošla kroz izuzetno teške i turbulentne periode u ranijoj fazi boravka u vili, ispunjene suzama i razočaranjima, dolazak majke Ivane nakon puna dva duga mjeseca donio joj je prijeko potrebno olakšanje.

"Bilo mi je jako teško gledati taj period kad si bila s Gašperom, plakala i bila tužna, svi smo plakali jer želimo da ti budeš sretna u odnosu. To je nešto što svi očekujemo. Ne mogu vjerovati da si opet napravila loš izbor. Luka je divan, pažljiv, to si ti, smiješ se i ne prevrće očima", iskreno joj je poručila majka Ivana, prepoznavši u njezinu osmijehu promjenu koju su svi dugo čekali.

Mili nije krila koliko joj je značilo čuti te riječi i dobiti tu preko potrebnu potvrdu nakon svih emotivnih previranja:

"Mnogo mi je trebalo da je vidim i da čujem neku riječ od nje i sad znam da radim pravu stvar i jako sam sretna", priznala je.