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Love Island Adria

Uz mame je sve lakše! Lukina majka mu dala savjet oko Mili i poručila: 'Ostao si svoj, bez trunke zla'

Dolazak majki u vilu donio je najemotivnije trenutke sezone, a susreti s najbližima razbili su i posljednje sumnje te pokazali pravu snagu odnosa građenih pod budnim okom kamera

RTL.hr
07.11.2026 10:00

Put Mili i Luke kroz prvu sezonu showa 'Love Island Adria' bio je sve samo ne ravan. Nakon što je prošla kroz izuzetno teške i turbulentne periode u ranijoj fazi boravka u vili, ispunjene suzama i razočaranjima, dolazak majke Ivane nakon puna dva duga mjeseca donio joj je prijeko potrebno olakšanje.

"Bilo mi je jako teško gledati taj period kad si bila s Gašperom, plakala i bila tužna, svi smo plakali jer želimo da ti budeš sretna u odnosu. To je nešto što svi očekujemo. Ne mogu vjerovati da si opet napravila loš izbor. Luka je divan, pažljiv, to si ti, smiješ se i ne prevrće očima", iskreno joj je poručila majka Ivana, prepoznavši u njezinu osmijehu promjenu koju su svi dugo čekali.

Mili nije krila koliko joj je značilo čuti te riječi i dobiti tu preko potrebnu potvrdu nakon svih emotivnih previranja:

"Mnogo mi je trebalo da je vidim i da čujem neku riječ od nje i sad znam da radim pravu stvar i jako sam sretna", priznala je.

Mili i majka, Love Island Adria
Mili i majka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ponosna majka i blagoslov koji mijenja sve

Slične emocije ispunile su i Luku, kojeg je u vili dočekalo iznenađenje u obliku posjeta njegove majke Susane. Njezin ponos bio je vidljiv u svakoj izgovorenoj riječi, a savjeti koje mu je dala potvrdili su njegovu iskrenost i dosljednost tijekom cijelog showa.

"Jako sam ponosna na tebe, ostao si svoj, bez trunke zla, deset puta promisliš i onda napraviš ono što treba napraviti. Svaka čast", poručila mu je majka Susana, davši mu vjetar u leđa u najvažnijim trenucima natjecanja.

Luka i majka Susana, Love Island Adria
Luka i majka Susana, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za Luke su te riječi predstavljale cijeli svijet, dajući mu konačnu potvrdu da je njegov moralni kompas u vili bio ispravan:

"Njezine riječi mi znače sve, sve na svijetu. I ako ona kaže da je ponosna, onda ja mislim da sam sve napravio".

Da je pristanak obitelji ključan pokazalo se i kroz njezine dojmove o Mili, za koju je istaknula da je jednostavna i otvorena osoba čije oči ne lažu. S tim se složila i sama Mili, zaključivši uz osmijeh: "Naravno da mi je bitno da se mojoj mami sviđa moj dečko jer kad znam da je mama-approved, to je to".

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Love Island Adria

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