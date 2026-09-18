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Love Island Adria

Valentin iz 'Love Islanda' prije godinu dana bio je ćelav, danas ima potpuno drugi imidž

Valentin je u vilu 'Love Islanda Adria' ušao s izgledom koji je teško ne primijetiti. Duga i gusta plava kosa postala je jedan od njegovih zaštitnih znakova, no samo godinu dana ranije izgledao je potpuno drukčije

RTL.hr
18.09.2026 13:24

Na njegovu Instagram profilu može se pronaći fotografija iz rujna prošle godine na kojoj Valentin pozira – bez svoje danas prepoznatljive duge kose. Potpuno ćelav, na prvi pogled izgleda gotovo neprepoznatljivo u usporedbi s izdanjem u kojem ga sada gledatelji upoznaju u 'Love Islandu Adria'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U međuvremenu je pustio kosu, a upravo mu je duga plava frizura danas jedan od najupečatljivijih dijelova imidža. 

Valentin je tako u relativno kratkom razdoblju napravio popriličnu promjenu izgleda, a njegov današnji imidž teško bi se mogao više razlikovati od onoga od prije godinu dana.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Osim izgledom, Valentin posljednjih dana privlači pozornost i događanjima u vili, posebno svojim odnosom s Drinom. Njih dvoje sve su bliži, a pao je i njihov prvi strastveni poljubac.

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Love Island Adria

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