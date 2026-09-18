Valentin iz 'Love Islanda' prije godinu dana bio je ćelav, danas ima potpuno drugi imidž

Na njegovu Instagram profilu može se pronaći fotografija iz rujna prošle godine na kojoj Valentin pozira – bez svoje danas prepoznatljive duge kose. Potpuno ćelav, na prvi pogled izgleda gotovo neprepoznatljivo u usporedbi s izdanjem u kojem ga sada gledatelji upoznaju u 'Love Islandu Adria'.

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U međuvremenu je pustio kosu, a upravo mu je duga plava frizura danas jedan od najupečatljivijih dijelova imidža.

Valentin je tako u relativno kratkom razdoblju napravio popriličnu promjenu izgleda, a njegov današnji imidž teško bi se mogao više razlikovati od onoga od prije godinu dana.