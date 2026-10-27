Valentin izazvao podijeljene reakcije: 'Predstavlja se puno iskrenije, ironijom krije svoja prava mišljenja'

U vili Love Island Adria napetost se ne smiruje, a novi izazov pod nazivom 'Bicikl istine' donio je situaciju u kojoj su islanderi morali položiti račune o svojim namjerama, emocijama i odnosima

icon-close

Pravila su bila jednostavna – jedan po jedan sjedili su na bicikl, pedalirali i odgovarali na neugodna pitanja, a istinitost se potvrđivala zvoncem, dok je truba značila neistinu. Ipak, ono što je trebalo biti zabavno preispitivanje pretvorilo se u pravu dramu, a na meti se našao i Valentin.

Priznanje o Matiji i optužbe za neiskrenost

Kada je na red došao Valentin, jedno od prvih pitanja glasilo je ga li ga Matija živcira. Valentin je bez puno razmišljanja pozvonio zvoncem i potvrdio da mu Matija ide na živce, a okupljeni islanderi odmah su zatražili da detaljnije objasni svoj odgovor. "Ma malo je iritantan. Tu kad je došao, stavlja mi ruku na rame kao da se družimo već pet godina", pojasnio je Valentin, dodajući kako mu smeta i to što mu netko pri prvom susretu prilazi s previše fizičkog kontakta, a zasmetalo mu je i što je Matija pio vodu iz njegove bočice.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

No, rasprava tu nije stala. Dok je Valentin tvrdio da samo iskreno govori, Lidia mu se odmah suprotstavila, podsjetivši ga na pravila igre i iznijevši mišljenje koje je podijelilo ostatak vile. "Mislim da je poanta ove igre da budemo iskreni, tako da budi iskren", poručila mu je Lidia, na što joj je Valentin uzvratio da joj govori isključivo istinu. Lidia mu je na to odbrusila: "Nije. Ja mislim da se Valentin puno više predstavlja kao iskrena osoba, nego što jeste zaista." Valentin je na njezine optužbe samo kratko poručio da ga slabo zanima što ona misli o njemu. "Valentin je najneiskrenija osoba, svojom ironijom krije svoja prava mišljenja", istaknula je Lidia, dodavši kako se u vili ponaša potpuno proračunato.

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Preispitivanje komunikacije i sarkazma

Tijekom izazova Valentin se morao suočiti i s drugim pitanjima islandera koji su preispitivali njegovu komunikaciju. Alja ga je upitala jesu li njegovi dosadašnji odgovori bili sarkastični isključivo zato da bi se maknuo iz drame, na što je on odgovorio da voli sarkazam, odnosno ironiju. Kada ga je Anja upitala je li ikad vodio razgovor s nekom osobom samo zato da prikupi informacije koje bi potom prenio nekoj sebi bliskoj osobi, Valentin je priznao da je razgovarao, ali uz uvjet da to uvijek kaže i prvobitnoj osobi u lice, naglasivši da nikad ne radi ništa iza leđa.

icon-expand Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo