Valentin iznenadio djevojke u Love Island vili: 'Mama mi je feministica pa sam se i ja počeo educirati'

Djevojke Milica, Loren, Tara, Lara i Drina s nestrpljenjem su dočekale muška pojačanja, a prvi koji je probio led bio je Vukašin (24), influencer iz Zrenjanina koji je odmah podijelio svoju zanimljivu teoriju o odnosima. "Žene su kao mačke, a muškarci kao psi. Što si bolji prema muškarcima, oni će biti bolji prema tebi, a što si hladniji prema ženama, to će one više trčati za tobom", objasnio je samouvjereno.

Nakon njega, u vilu je ušetao Anthony (22), profesionalni košarkaš koji živi u Londonu. Bez ustručavanja je priznao da je navikao pobjeđivati. Treći je stigao Robert (26) iz Zaprešića, koji se opisao kao "lover boy" kojemu treba vremena da se otvori nakon što je u prošlosti bio prevaren. Posljednji u prvoj skupini bio je Valentin (24), model rođen u Bjelorusiji koji živi u Novom Sadu, a djevojke je pokušao šarmirati intelektualnom stranom, ističući da voli čitati Dostojevskog i educirati se o feminizmu.

"Volim čitati ruske autore. Počeo sam se educirati o feminizmu. Mama mi je feministica pa mi je malo po malo davala informacije i počeo sam shvaćati neke stvari", poručio je Valentin.

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