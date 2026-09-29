Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!'

Gledatelji su svojim glasovima odredili Islandere za posebne tajne misije, a Valentinov zadatak zahtijevao je ozbiljnu dozu glumačke hrabrosti i spreman rizik da se potpuno osramoti. Morao je, naime, nagovoriti djevojku s kojom nije u paru da mu masira noge, i to dok on ispušta naglašene i provokativne zvukove užitka!
Valentin je odmah shvatio da će mu trebati ozbiljne pregovaračke vještine kako ne bi ispao potpuni čudak, a svoju je "žrtvu" ubrzo pronašao u Anji. Prišao joj je molećivim glasom i pokušao zvučati što prirodnije:
"Slušaj, imam pitanje za tebe... Bi li mi mogla malo izmasirati noge, samo malo?"
Anja ostala u šoku, a Valentin počeo ispuštati uzdahe!
Anja je isprva bila vidno zbunjena i sumnjičava, odmah shvativši kako bi to moglo izgledati ostalim stanarima u kući koji bi ih promatrali sa strane:
"Zamisli ovaj scenarij, jako je čudno da ja tebi masiram noge!"
Ipak, Valentin nije odustajao pa ga je Anja na kraju smilovala i pristala na kratku masažu listova. A onda je krenuo pravi show! Čim je masaža započela, Valentin je počeo ispunjavati drugi dio svog zadatka, ispuštajući sve glasnije i čudnije zvukove užitka zbog kojih je cijela situacija postala nevjerojatno 'awkward'.
Valentin se i sam morao opravdati kroz smijeh:
"Nisam takav u krevetu, kunem se!"
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