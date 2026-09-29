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Love Island Adria

Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!'

Dok su neki Islanderi rješavali svoje ljubavne dileme i slagali križaljke u vezama, Valentin se morao izboriti s jednim od najsmiješnijih, ali i najneugodnijih tajnih zadataka do sada

RTL.hr
29.09.2026 10:30

Gledatelji su svojim glasovima odredili Islandere za posebne tajne misije, a Valentinov zadatak zahtijevao je ozbiljnu dozu glumačke hrabrosti i spreman rizik da se potpuno osramoti. Morao je, naime, nagovoriti djevojku s kojom nije u paru da mu masira noge, i to dok on ispušta naglašene i provokativne zvukove užitka!

Valentin je odmah shvatio da će mu trebati ozbiljne pregovaračke vještine kako ne bi ispao potpuni čudak, a svoju je "žrtvu" ubrzo pronašao u Anji. Prišao joj je molećivim glasom i pokušao zvučati što prirodnije:

"Slušaj, imam pitanje za tebe... Bi li mi mogla malo izmasirati noge, samo malo?"

Valentin i Anja, Love Island Adria
Valentin i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja ostala u šoku, a Valentin počeo ispuštati uzdahe!

Anja je isprva bila vidno zbunjena i sumnjičava, odmah shvativši kako bi to moglo izgledati ostalim stanarima u kući koji bi ih promatrali sa strane:

"Zamisli ovaj scenarij, jako je čudno da ja tebi masiram noge!"

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, Valentin nije odustajao pa ga je Anja na kraju smilovala i pristala na kratku masažu listova. A onda je krenuo pravi show! Čim je masaža započela, Valentin je počeo ispunjavati drugi dio svog zadatka, ispuštajući sve glasnije i čudnije zvukove užitka zbog kojih je cijela situacija postala nevjerojatno 'awkward'.

Valentin se i sam morao opravdati kroz smijeh:

"Nisam takav u krevetu, kunem se!"

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