Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!'

Gledatelji su svojim glasovima odredili Islandere za posebne tajne misije, a Valentinov zadatak zahtijevao je ozbiljnu dozu glumačke hrabrosti i spreman rizik da se potpuno osramoti. Morao je, naime, nagovoriti djevojku s kojom nije u paru da mu masira noge, i to dok on ispušta naglašene i provokativne zvukove užitka!

Valentin je odmah shvatio da će mu trebati ozbiljne pregovaračke vještine kako ne bi ispao potpuni čudak, a svoju je "žrtvu" ubrzo pronašao u Anji. Prišao joj je molećivim glasom i pokušao zvučati što prirodnije:

"Slušaj, imam pitanje za tebe... Bi li mi mogla malo izmasirati noge, samo malo?"