Valentin napokon prelomio i donio konačnu odluku o odnosu s Drinom

Iako je ulazak nove kandidatkinje Alise pomrsio račune mnogima, Valentin je jasno dao do znanja gdje leži njegovo srce

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Alisin dolazak u vilu i njen odabir na posljednjem spajanju izazvali su pravu pomutnju. Iako se isprva činilo da bi romantični spoj s Valentinom mogao rezultirati novom vezom, situacija se brzo rasplela pred kamerama. Nova bombshellica je priznala kako smatra da svatko u vili duguje sebi priliku za upoznavanje novih ljudi. Zato je hrabro odlučila izabrati upravo njega na ceremoniji spajanja. Njen potez, međutim, nije naišao na očekivani romantični odgovor s druge strane.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentinovo srce pripada Drini

Kada se Valentin pridružio razgovoru na kauču, voditeljica Dragana ga je direktno upitala je li uopće pružio šansu novoj djevojci. Njegov odgovor bio je poprilično jasan i lišen svake dvosmislenosti. Priznao je da novoj djevojci nije dao romantičnu šansu jer su njegove misli usmjerene samo na jednu osobu. Objasnio je kako su on i Drina zapravo zatvorili svoj odnos za druge ljude još nekoliko dana ranije. "Znači, u suštini, zatvoren sam i to je to bez filozofije", istaknuo je Valentin, potvrđujući da mu je Drina i dalje glavni prioritet.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo