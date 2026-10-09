Valentin o Anthonyju: 'On nema emotivne inteligencije. Samo priča, ali nema osjećaje'

Tijekom razgovora s voditeljicom Draganom, Luka i Valentin dobili su priliku komentirati cjelokupnu dinamiku i promjene među parovima. Iako su naglasili da se trude pratiti vlastite odnose, nisu se suzdržali od analize ponašanja ostalih Islandera. Posebno su se osvrnuli na nove dečke u vili te na stare nesuglasice koje i dalje utječu na atmosferu.
Dok je Luka komentirao kako su neki od Islandera skloni zaobilaženju istine, Valentin je svoju pažnju usmjerio na specifičan problem koji je primijetio kod Anthonyja. Zbog niza nesporazuma s Larom i novim simpatijama, Anthonyjevo ponašanje postalo je glavna tema muških razgovora.
Problematičan odnos prema djevojkama
Valentin je jasno dao do znanja što misli o Anthonyjevom pristupu ljubavnim odnosima i komunikaciji sa ženskim dijelom vile. Smatra da mu nedostaje razumijevanja za emocije drugih, što dovodi do nepotrebnih tenzija.
"Njemu fali dosta emocionalne inteligencije zato što nema osjećaj za osjećanja drugih djevojaka. Stvarno treba da se radi na tome", objasnio je Valentin svoj stav. Dodao je kako se takve vještine ne uče preko noći te da bi Anthonyju dobro došla pomoć sa strane.
Valentin je čak ponudio vlastitu pomoć kako bi situacija u vili postala lakša za sve. "Možda da pita mene, da mu dam neke savjete kako i što. Zato što on u suštini samo priča, nema osjećaj", zaključio je oštro, dajući do znanja da velike riječi bez istinske empatije ne prolaze dobro kod djevojaka.
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