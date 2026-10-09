Valentin o Anthonyju: 'On nema emotivne inteligencije. Samo priča, ali nema osjećaje'

Voditeljica Dragana razgovarala je s Islanderima o najnovijim dramama, no pažnju je privukla i iskrena analiza koju je Valentin iznio na račun Anthonyja

icon-close

Tijekom razgovora s voditeljicom Draganom, Luka i Valentin dobili su priliku komentirati cjelokupnu dinamiku i promjene među parovima. Iako su naglasili da se trude pratiti vlastite odnose, nisu se suzdržali od analize ponašanja ostalih Islandera. Posebno su se osvrnuli na nove dečke u vili te na stare nesuglasice koje i dalje utječu na atmosferu. Dok je Luka komentirao kako su neki od Islandera skloni zaobilaženju istine, Valentin je svoju pažnju usmjerio na specifičan problem koji je primijetio kod Anthonyja. Zbog niza nesporazuma s Larom i novim simpatijama, Anthonyjevo ponašanje postalo je glavna tema muških razgovora.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Problematičan odnos prema djevojkama

Valentin je jasno dao do znanja što misli o Anthonyjevom pristupu ljubavnim odnosima i komunikaciji sa ženskim dijelom vile. Smatra da mu nedostaje razumijevanja za emocije drugih, što dovodi do nepotrebnih tenzija. "Njemu fali dosta emocionalne inteligencije zato što nema osjećaj za osjećanja drugih djevojaka. Stvarno treba da se radi na tome", objasnio je Valentin svoj stav. Dodao je kako se takve vještine ne uče preko noći te da bi Anthonyju dobro došla pomoć sa strane.

icon-expand Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo