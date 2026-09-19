Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Valentin odbio poljupce novih djevojaka u vili: 'Ne mogu se ljubiti s drugima, a s Drinom se još nisam ljubio!'

Ulazak atraktivnih 'bombshell' djevojaka u vilu 'Love Island Adria' odmah je stavio na kušnju vjernost stanara, no Valentin je pokazao čvrste principe i dokazao zašto s Drinom gradi jedan od najstabilnijih odnosa

RTL.hr
19.09.2026 10:00

Tijekom izazova u kojem je jedna od novopridošlih djevojaka pokušala poljubiti Valentina, on je bez razmišljanja okrenuo obraz i šokirao okupljene svojim potezom.

"Ne mogu se ljubiti s nekim djevojkama, a Drina i ja nismo ni imali prvi poljubac", iskreno je objasnio Valentin, dodavši kako ne želi ulaziti u intimu s drugima dok se udvara jednoj osobi.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dogovoreni poljubac pretvorio se u strast

Drina je priznala da bi je njegov poljubac s drugom djevojkom duboko poljuljao, no Valentin je ubrzo preuzeo inicijativu na pravi način. Prije idućeg izazova unaprijed je pitao Drinu želi li se poljubiti, a naizgled običan dogovor pretvorio se u njihov prvi, iznimno strastveni poljubac pred kamerama.

Hoće li njihovi čvrsti principi i međusobno poštovanje izdržati sva nova iskušenja? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria drina love island adria valentin love island adria
Love Island Adria

Anthony očaran novom stanarkom: 'Alja se baš nosi kao prava žena, vidi se da je zrela!'

Moglo bi te zanimati

Evo što vas čeka u večerašnjoj epizodi 'Love Islanda Adria'

Valentin iz 'Love Islanda' prije godinu dana bio je ćelav, danas ima potpuno drugi imidž

Mili i Gašper u strastvenom poljupcu pred svima: 'On je jedini dečko kojeg želim poljubiti!'

Drina nezadovoljna ponašanjem Valentina: 'Imali su vrući trenutak, to hvatanje meni na oči...'

Vukašin iznenadio Taru jutarnjom kavom, ona poručila: 'Ne volim kada drugi ljudi rade stvari za mene, ja to mogu bolje!'

Anthony savjetovao Jovana: 'Odaberi Mariju Terezu, a ne Alju - ona ti je daleko sigurnija opcija!'

Pročitaj na Net.hr
Transrodna manekenka ruši pravila modnog svijeta: Svi pričaju o neobičnoj Alex Consani
Sjećate se njega? Dao nam je hit koji znamo svi, povukao se iz javnosti, a sinoć ponovno stao na pozornicu
Nakon 12 godina kao transrodna žena, poznati producent odlučio ponovno živjeti kao muškarac
Zvijezda serije 'Jersey Shore' objavila sretne vijesti: 'U potpunosti sam pobijedila rak!'
Sanja Vejnović najavila kaos u 'Divljim pčelama': 'Sa svakim likom svašta se događa'
Sjećate li se zgodne detektivke Beckett? Ovako danas izgleda slavna glumica hrvatskih korijena
Glazbenik Josip Bačić stih pretočio u divnu gestu: Malim zvjezdicama uljepšavao dane ljudima
Shakira se nakon osam godina vraća u Španjolsku: 'Tu sam proživjela najteže trenutke u životu'
Lidija Bačić uživa na moru: Zavodljivim prizorom u bikiniju podsjetila zašto je zovu bombom
Poznata manekenka ponosno pokazuje bore, a mnogi ne mogu pogoditi koliko ima godina