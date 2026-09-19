Valentin odbio poljupce novih djevojaka u vili: 'Ne mogu se ljubiti s drugima, a s Drinom se još nisam ljubio!'

Tijekom izazova u kojem je jedna od novopridošlih djevojaka pokušala poljubiti Valentina, on je bez razmišljanja okrenuo obraz i šokirao okupljene svojim potezom.
"Ne mogu se ljubiti s nekim djevojkama, a Drina i ja nismo ni imali prvi poljubac", iskreno je objasnio Valentin, dodavši kako ne želi ulaziti u intimu s drugima dok se udvara jednoj osobi.
Dogovoreni poljubac pretvorio se u strast
Drina je priznala da bi je njegov poljubac s drugom djevojkom duboko poljuljao, no Valentin je ubrzo preuzeo inicijativu na pravi način. Prije idućeg izazova unaprijed je pitao Drinu želi li se poljubiti, a naizgled običan dogovor pretvorio se u njihov prvi, iznimno strastveni poljubac pred kamerama.
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