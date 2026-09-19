Valentin odbio poljupce novih djevojaka u vili: 'Ne mogu se ljubiti s drugima, a s Drinom se još nisam ljubio!'

Tijekom izazova u kojem je jedna od novopridošlih djevojaka pokušala poljubiti Valentina, on je bez razmišljanja okrenuo obraz i šokirao okupljene svojim potezom.

"Ne mogu se ljubiti s nekim djevojkama, a Drina i ja nismo ni imali prvi poljubac", iskreno je objasnio Valentin, dodavši kako ne želi ulaziti u intimu s drugima dok se udvara jednoj osobi.