Valentin ostao imun na nove djevojke: 'Trenutno ni jedna druga cura u vili ne može poremetiti moj odnos s Drinom!'

Ulazak novih stanarki donio je kulinarski izazov u kojem su djevojke birale dečke koji će im pripremati predjelo, glavno jelo i desert. Nova natjecateljica Marija Tereza za pripremu svog glavnog jela odabrala je upravo Valentina, što je u vili odmah izazvalo znatiželju – hoće li Valentin popustiti pod pritiskom i pokazati interes za novu djevojku?
Iako je pristojno i kavalirski odradio svoj dio zadatka, Valentin tijekom ručka nije ostavio ni trunku sumnje oko toga kome pripada njegova pažnja.
"Meni se Drina sviđa više od svih!"
Dok su se u drugim dijelovima vile rasplamsavale drame, svađe i ljubomorne scene zbog novih stanarki, Valentin je ostao potpuno miran i jasno dao do znanja gdje stoji.
"Trenutno ni jedna druga cura u vili ne može poremetiti moj odnos s Drinom. Kod nas je sve super. Meni se Drina sviđa više od svih ostalih djevojaka u vili", samouvjereno je poručio Valentin.
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