Valentin ostao imun na nove djevojke: 'Trenutno ni jedna druga cura u vili ne može poremetiti moj odnos s Drinom!'

Ulazak novih stanarki donio je kulinarski izazov u kojem su djevojke birale dečke koji će im pripremati predjelo, glavno jelo i desert. Nova natjecateljica Marija Tereza za pripremu svog glavnog jela odabrala je upravo Valentina, što je u vili odmah izazvalo znatiželju – hoće li Valentin popustiti pod pritiskom i pokazati interes za novu djevojku?

Iako je pristojno i kavalirski odradio svoj dio zadatka, Valentin tijekom ručka nije ostavio ni trunku sumnje oko toga kome pripada njegova pažnja.