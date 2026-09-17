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Love Island Adria

Valentin ostao imun na nove djevojke: 'Trenutno ni jedna druga cura u vili ne može poremetiti moj odnos s Drinom!'

Dolazak novih "bombshell" djevojaka u vilu 'Love Island Adria' unio je pravi nemir i stavio sve parove na ozbiljan ispit. No, dok su pojedini dečki odmah pokleknuli pred novim licima, Valentin je odlučio povući jasnu granicu i dokazati potpunu vjernost svojoj partnerici

RTL.hr
17.09.2026 15:00

Ulazak novih stanarki donio je kulinarski izazov u kojem su djevojke birale dečke koji će im pripremati predjelo, glavno jelo i desert. Nova natjecateljica Marija Tereza za pripremu svog glavnog jela odabrala je upravo Valentina, što je u vili odmah izazvalo znatiželju – hoće li Valentin popustiti pod pritiskom i pokazati interes za novu djevojku?

Iako je pristojno i kavalirski odradio svoj dio zadatka, Valentin tijekom ručka nije ostavio ni trunku sumnje oko toga kome pripada njegova pažnja.

Valentin, Marija Tereza, Love Island Adria
Valentin, Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Meni se Drina sviđa više od svih!"

Dok su se u drugim dijelovima vile rasplamsavale drame, svađe i ljubomorne scene zbog novih stanarki, Valentin je ostao potpuno miran i jasno dao do znanja gdje stoji.

"Trenutno ni jedna druga cura u vili ne može poremetiti moj odnos s Drinom. Kod nas je sve super. Meni se Drina sviđa više od svih ostalih djevojaka u vili", samouvjereno je poručio Valentin.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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