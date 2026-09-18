Valentin oštro po dečkima u vili: 'Gašper i Roberto imaju jako nisko razvijenu emotivnu inteligenciju, to će biti problem za Loren i Mili!'

Iako se čini da odnosi između Lorena i Roberta te Mili i Gašpera cvjetaju, Valentin tvrdi da se radi o površnoj idili koja neće izdržati prvi pravi test. S njim se složio i Vukašin, istaknuvši da su ti parovi preskočili ključne korake u upoznavanju.
"Nije sve u spremanju doručka"
"A znaš što je tu problem kod njih? To što njihovi muškarci imaju jako nisko razvijenu emotivnu inteligenciju i to će stvarati jako velike probleme. Nije ti to samo do spremanja doručka i hrane jedno drugome", oštro je poručio Valentin.
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