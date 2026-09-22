Valentin oštro poručio: 'U vili imamo neobrazovane muškarce koji su patrijarhalni kao Roberto i Gašper, to vidim od prvog dana'

Dok su pojedini dečki nastavili s osudama i dvostrukim mjerilima, na površinu je isplivao i jedan neočekivani junak. Valentin je odlučio javno progovoriti, stati u zaštitu djevojaka i bez okolišanja reći sve što misli.
Brutalna prozivka u vili: 'To sam vidio od prvog dana!'
Promatrajući sa strane kako Roberto i Gašper rešetaju djevojke i nabijaju im krivnju zbog broja bivših partnera, Valentin više nije htio šutjeti. Bez dlake na jeziku, iznio je iznimno oštar sud o ponašanju muškog dijela ekipe:
"Pa mi ovdje u kući definitivno imamo neobrazovanih muškaraca koji su poprilično patrijarhalni, kao što su Gašper i Roberto. To sam vidio od prvog dana!"
Valentin je dodao kako je u svakoj sličnoj raspravi od samog početka bio na strani žena te da su one toga itekako svjesne, pokazavši da ne namjerava tolerirati zastarjele stereotipe o muškoj i ženskoj seksualnosti.
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