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Love Island Adria

Valentin oštro poručio: 'U vili imamo neobrazovane muškarce koji su patrijarhalni kao Roberto i Gašper, to vidim od prvog dana'

Iskrena rasprava o intimnoj prošlosti i takozvanom "body countu" u vili 'Love Island Adria' u potpunosti je poremetila dinamiku među natjecateljima

RTL.hr
22.09.2026 22:20

Dok su pojedini dečki nastavili s osudama i dvostrukim mjerilima, na površinu je isplivao i jedan neočekivani junak. Valentin je odlučio javno progovoriti, stati u zaštitu djevojaka i bez okolišanja reći sve što misli.

Brutalna prozivka u vili: 'To sam vidio od prvog dana!'

Promatrajući sa strane kako Roberto i Gašper rešetaju djevojke i nabijaju im krivnju zbog broja bivših partnera, Valentin više nije htio šutjeti. Bez dlake na jeziku, iznio je iznimno oštar sud o ponašanju muškog dijela ekipe:

"Pa mi ovdje u kući definitivno imamo neobrazovanih muškaraca koji su poprilično patrijarhalni, kao što su Gašper i Roberto. To sam vidio od prvog dana!"

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin je dodao kako je u svakoj sličnoj raspravi od samog početka bio na strani žena te da su one toga itekako svjesne, pokazavši da ne namjerava tolerirati zastarjele stereotipe o muškoj i ženskoj seksualnosti.

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