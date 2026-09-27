Valentin otkrio da je feminist: 'Nisam za jednakost, ja sam za matrijarhat!'

Tijekom burne rasprave u vili, Valentin nije htio sudjelovati u osudi djevojaka, već je otvoreno kritizirao ponašanje svojih muških cimera. Kao glavni problem u raspravi istaknuo je ukorijenjeni patrijarhat i način na koji su muškarci naučeni razmišljati od malih nogu:
"Ne mogu kriviti djevojke za njihove reakcije jer su u prošlosti imale negativna iskustva s muškarcima. Neki su u vili iznimno zatvoreni po tom pitanju i uopće ne razmišljaju dublje o posljedicama svojih stavova na osjećaje drugih ljudi."
Priznanje koje je oduševilo Drinu: 'Ja želim matrijarhat!'
Njegov zreli pogled na ljubavne odnose posebno je došao do izražaja kada je progovorio o vlastitim životnim uvjerenjima. Dok su ostali raspravljali o tome što je 'prikladno' za muškarce, a što za žene, Valentin je izgovorio rečenicu o kojoj se danas priča:
"Ja nisam za jednakost. Ja sam za ženu. Ja želim matrijarhat!"
Ova izjava u potpunosti je oduševila njegovu partnericu Drinu, koja pred kamerama nije mogla sakriti široki osmijeh. Priznala je kako do sada u životu nije upoznala muškarca koji razmišlja na tako moderan način, otkrivši da joj je Valentin još prvog dana rekao kako je usmjeren na dobrobit žena.
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