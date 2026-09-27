Valentin otkrio da je feminist: 'Nisam za jednakost, ja sam za matrijarhat!'

Dok su pojedini muškarci bez problema opravdavali svoje visoke brojke, a djevojkama zamjerali prošlost, Valentin je u novoj 'Hot list' epizodi potpuno šokirao voditeljicu Draganu i javnost te osvojio simpatije publike neočekivanim stavom o muško-ženskim odnosima

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Tijekom burne rasprave u vili, Valentin nije htio sudjelovati u osudi djevojaka, već je otvoreno kritizirao ponašanje svojih muških cimera. Kao glavni problem u raspravi istaknuo je ukorijenjeni patrijarhat i način na koji su muškarci naučeni razmišljati od malih nogu: "Ne mogu kriviti djevojke za njihove reakcije jer su u prošlosti imale negativna iskustva s muškarcima. Neki su u vili iznimno zatvoreni po tom pitanju i uopće ne razmišljaju dublje o posljedicama svojih stavova na osjećaje drugih ljudi."

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje koje je oduševilo Drinu: 'Ja želim matrijarhat!'

Njegov zreli pogled na ljubavne odnose posebno je došao do izražaja kada je progovorio o vlastitim životnim uvjerenjima. Dok su ostali raspravljali o tome što je 'prikladno' za muškarce, a što za žene, Valentin je izgovorio rečenicu o kojoj se danas priča: "Ja nisam za jednakost. Ja sam za ženu. Ja želim matrijarhat!"

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo