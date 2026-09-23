Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

U igri u kojoj je svaki natjecatelj morao iznijeti tri tvrdnje o sebi - od kojih je samo jedna bila točna - Valentin je pred okupljenim curama izbacio opasnu udicu. Ponudio im je tri opcije: da je slagao o svom broju seksualnih partnera, da je u mjesec dana dvaput slomio istu ruku ili da je svoj prvi seksualni odnos imao s 19 godina.
Djevojke nisu dugo dvojile. Drina, s kojom Valentin u vili gradi sve čvršći odnos, te još nekoliko natjecateljica odmah su samouvjereno tipovale na treću tvrdnju.
'Smiješi se baš kao kad je imao 19 godina'
Da su cure u potpunosti pročitale njegov profil i procijenile njegov karakter, potvrdio je i sam voditelj, koji je kroz smijeh prokomentirao Valentinovo držanje u tom trenutku:
"Gledaj kako se zagonetno smiješi, baš kao kad je imao 19 godina!"
Za razliku od pojedinih stanara koji su burno reagirali na pitanja o intimi i skrivali se iza dvostrukih mjerila, Valentinova iskrenost i potpuni izostanak kompleksa u vezi vlastite prošlosti oduševili su djevojke, a prvenstveno Drinu.
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