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Love Island Adria

Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Nakon teških okršaja, suza i žestokih optužbi na račun muških patrijarhalnih stavova i "body counta", stanari vile 'Love Island Adria' odlučili su spustiti loptu te napetu atmosferu razbiti ležernijom zabavom. Kroz provokativnu igru pogađanja laži i istina, na površinu su isplivale skrivene tajne, a najveće iznenađenje priredio je miljenik žena - Valentin

RTL.hr
23.09.2026 07:00

U igri u kojoj je svaki natjecatelj morao iznijeti tri tvrdnje o sebi - od kojih je samo jedna bila točna - Valentin je pred okupljenim curama izbacio opasnu udicu. Ponudio im je tri opcije: da je slagao o svom broju seksualnih partnera, da je u mjesec dana dvaput slomio istu ruku ili da je svoj prvi seksualni odnos imao s 19 godina.

Djevojke nisu dugo dvojile. Drina, s kojom Valentin u vili gradi sve čvršći odnos, te još nekoliko natjecateljica odmah su samouvjereno tipovale na treću tvrdnju.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Smiješi se baš kao kad je imao 19 godina'

Da su cure u potpunosti pročitale njegov profil i procijenile njegov karakter, potvrdio je i sam voditelj, koji je kroz smijeh prokomentirao Valentinovo držanje u tom trenutku:

"Gledaj kako se zagonetno smiješi, baš kao kad je imao 19 godina!"

Za razliku od pojedinih stanara koji su burno reagirali na pitanja o intimi i skrivali se iza dvostrukih mjerila, Valentinova iskrenost i potpuni izostanak kompleksa u vezi vlastite prošlosti oduševili su djevojke, a prvenstveno Drinu.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

Mili poslala oštru poruku: 'Muškarci koji imaju duple standarde trebaju izaći iz pećine!'

Love Island Adria

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