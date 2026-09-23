Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

U igri u kojoj je svaki natjecatelj morao iznijeti tri tvrdnje o sebi - od kojih je samo jedna bila točna - Valentin je pred okupljenim curama izbacio opasnu udicu. Ponudio im je tri opcije: da je slagao o svom broju seksualnih partnera, da je u mjesec dana dvaput slomio istu ruku ili da je svoj prvi seksualni odnos imao s 19 godina.

Djevojke nisu dugo dvojile. Drina, s kojom Valentin u vili gradi sve čvršći odnos, te još nekoliko natjecateljica odmah su samouvjereno tipovale na treću tvrdnju.