Valentin pred sam ulazak u 'Love Island Adria' iskreno o prevari i djevojkama kakve inače ne bira: 'U vezi je to za mene kraj!'

Uoči samog ulaska u raskošnu vilu 'Love Islanda Adria', samouvjereni Valentin je u razgovoru za RTL.hr otvoreno progovorio o svojim ljubavnim stavovima, granicama preko kojih nikada ne prelazi te o tome kakvu djevojku priželjkuje pod španjolskim suncem

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Kada su u pitanju najveće prepreke u vezi, Valentin nema nikakve sumnje. Iako napominje da ne voli donositi preuranjene zaključke o ljudima koje tek treba upoznati, jedna je stvar za njega apsolutni kraj svake priče. "U vezi je prevara ultimativna stvar za raskid. Prvo bih provjerio pa bismo vidjeli kako to možemo riješiti, ali to je za mene kraj", iskren je Valentin za RTL.hr uoči ulaska u 'Love Island Adria'. Otvoreno priznaje i koliku ulogu u njegovim izborima igra fizički izgled, no ističe kako nema strogo definirane kriterije niti voli analizirati detalje na djevojkama.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Fizički izgled je definitivno dosta važan, pogotovo na prvi pogled. To je prvo što vidiš i po tome pretpostavljam sviđa li ti se osoba ili ne. Ako ti se sviđa – nastavljaš, ako ne – ne nastavljaš. Ali nemam konkretne kriterije i bezveze mi je sitničariti. Uvijek gledam cjelokupnu sliku. Ako je cjelokupna slika dobra - idemo dalje!", objašnjava.

Iskrenost i ravnoteža između filozofije i svakodnevnice

Valentin ističe kako u vili traži partnericu koja je svjesna svijeta oko sebe, pametna, lijepa, ali prije svega – potpuno iskrena. Po njemu je iskrenost jedini siguran temelj na kojem se gradi snažan odnos bez nesporazuma. "Puno je lakše kada je druga osoba iskrena. Kada si ti iskrena osoba i druga osoba je iskrena, onda možete sve iskomunicirati i doslovno pobijediti sve prepreke. Volio bih da možemo ulaziti u dublje razgovore i teme, ali ne uvijek. Ako stalno pričaš o dubokim temama, postane naporno. Nema potrebe stalno razgovarati o filozofijama i planetu, daj da malo pričamo i o običnom vremenu", otkriva.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nerazumijevanje ne oprašta