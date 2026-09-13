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Love Island Adria

Valentin pred sam ulazak u 'Love Island Adria' iskreno o prevari i djevojkama kakve inače ne bira: 'U vezi je to za mene kraj!'

Uoči samog ulaska u raskošnu vilu 'Love Islanda Adria', samouvjereni Valentin je u razgovoru za RTL.hr otvoreno progovorio o svojim ljubavnim stavovima, granicama preko kojih nikada ne prelazi te o tome kakvu djevojku priželjkuje pod španjolskim suncem

RTL.hr
13.09.2026 13:00

Kada su u pitanju najveće prepreke u vezi, Valentin nema nikakve sumnje. Iako napominje da ne voli donositi preuranjene zaključke o ljudima koje tek treba upoznati, jedna je stvar za njega apsolutni kraj svake priče.

"U vezi je prevara ultimativna stvar za raskid. Prvo bih provjerio pa bismo vidjeli kako to možemo riješiti, ali to je za mene kraj", iskren je Valentin za RTL.hr uoči ulaska u 'Love Island Adria'.

Otvoreno priznaje i koliku ulogu u njegovim izborima igra fizički izgled, no ističe kako nema strogo definirane kriterije niti voli analizirati detalje na djevojkama.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Fizički izgled je definitivno dosta važan, pogotovo na prvi pogled. To je prvo što vidiš i po tome pretpostavljam sviđa li ti se osoba ili ne. Ako ti se sviđa – nastavljaš, ako ne – ne nastavljaš. Ali nemam konkretne kriterije i bezveze mi je sitničariti. Uvijek gledam cjelokupnu sliku. Ako je cjelokupna slika dobra - idemo dalje!", objašnjava.

Iskrenost i ravnoteža između filozofije i svakodnevnice

Valentin ističe kako u vili traži partnericu koja je svjesna svijeta oko sebe, pametna, lijepa, ali prije svega – potpuno iskrena. Po njemu je iskrenost jedini siguran temelj na kojem se gradi snažan odnos bez nesporazuma.

"Puno je lakše kada je druga osoba iskrena. Kada si ti iskrena osoba i druga osoba je iskrena, onda možete sve iskomunicirati i doslovno pobijediti sve prepreke. Volio bih da možemo ulaziti u dublje razgovore i teme, ali ne uvijek. Ako stalno pričaš o dubokim temama, postane naporno. Nema potrebe stalno razgovarati o filozofijama i planetu, daj da malo pričamo i o običnom vremenu", otkriva.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nerazumijevanje ne oprašta

Iako dosad nije imao strogo određen tip djevojke i ne voli unaprijed donositi zaključke, priznaje da bi ga u vili mogla iznenaditi potpuno drugačija osoba od onih na kakve je navikao.

"Možda u vili upoznam neku alternativnu djevojku s crnom kosom i tetovažama po cijelom tijelu. Nikada prije nisam bio u tom stilu, ali ako mi se svidi, zašto ne? Zato ne mogu unaprijed govoriti kakav tip tražim", kaže Valentin uoči ulaska u 'Love Island Adria', no dodaje kako ipak postoji stvar koja bi mu najteže pala kod partnerice: "Ne bih volio da ne razumije ono što pričam. Volio bih da moja ljepša polovica razumije te dublje razgovore kada do njih dođe, to mi je iznimno važno."

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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