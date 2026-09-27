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Love Island Adria

Valentin priznao: 'Ja nikada prvi ne prilazim curama. Bio sam u tri veze i sve tri su meni prve prišle'

Dok većina muškaraca u vili 'Love Islanda Adria' koristi svaku priliku za dokazivanje i klasične poteze zavođenja, Valentin i Drina profilirali su se u jedan od najskladnijih parova na otoku

RTL.hr
27.09.2026 20:00

Iako ga pojedini Islanderi u vili opisuju kao prilično suzdržanog i hladnog kada je u pitanju pokazivanje emocija, Valentin je pred kamerama otvorio karte i priznao da u privatnom životu nikada ne preuzima inicijativu prema ženama:

"Ja sam imao tri veze. Sve tri su mi se javile, i iskreno da ti kažem, nisam nijednom napravio prvi korak!"

Kroz smijeh je objasnio kako nema nikakvu tajnu taktiku te da ne čeka namjerno ženski potez, nego jednostavno tako prirodno funkcionira. Otkrio je i da se u većem društvu bori sa stidljivošću pa više voli razgovore "jedan na jedan" gdje kroz opuštenu zafrkanciju i finu provokaciju gradi bliskost.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina morala prva probiti led i na Tenerifeu

Ovaj neobičan obrazac ponašanja ponovio se i u vili na Tenerifeu. Atraktivna Drina potvrdila je Valentinovu priču, priznavši kako je upravo ona bila ta koja je morala napraviti prvi korak i pokazati interes kako bi se stvar uopće pokrenula s mrtve točke.

Valentin joj je na to uzvratio kako s njim očito sve ide po istom receptu, dok Drina nije skrivala koliko joj se njegov smireni i zreli pristup iz dana u dan sve više sviđa. Njezino povjerenje u njega ostalo je nepokolebljivo čak i u trenutku kada je na mobitel dobila provokativnu poruku novog 'bombshella' koji tek treba ući u show.

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