Valentin priznao: 'Ja nikada prvi ne prilazim curama. Bio sam u tri veze i sve tri su meni prve prišle'

Iako ga pojedini Islanderi u vili opisuju kao prilično suzdržanog i hladnog kada je u pitanju pokazivanje emocija, Valentin je pred kamerama otvorio karte i priznao da u privatnom životu nikada ne preuzima inicijativu prema ženama:

"Ja sam imao tri veze. Sve tri su mi se javile, i iskreno da ti kažem, nisam nijednom napravio prvi korak!"

Kroz smijeh je objasnio kako nema nikakvu tajnu taktiku te da ne čeka namjerno ženski potez, nego jednostavno tako prirodno funkcionira. Otkrio je i da se u većem društvu bori sa stidljivošću pa više voli razgovore "jedan na jedan" gdje kroz opuštenu zafrkanciju i finu provokaciju gradi bliskost.