Valentin šokirao dečke detaljima iz privatnog života: 'Meni se to uvijek dogodi na trećem dejtu!'

Tijekom opuštenog razgovora s Anthonyjem, Lukom i Gašperom, Valentin je bez oklijevanja podijelio svoja pravila o spojevima

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Kako se prva sezona regionalnog dating showa Love Island Adria bliži svom vrhuncu, islanderi u vili sve češće razgovaraju o tome kako će izgledati njihov život kada se ugase kamere. Tako su se u jednom trenutku Anthony, Luka, Gašper i Valentin okupili i načeli temu koja je brzo privukla pažnju. Rasprava je krenula kada se Luka zapitao bi li u vanjskom svijetu uopće mogao tako brzo stupiti u intimne odnose kao što je to slučaj u vili. To je potaknulo Valentina da otvori dušu i prizna kakva su njegova dosadašnja iskustva s ljubavnim spojevima izvan showa.

icon-expand icon-close icon-close Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravilo trećeg dejta i filmske večeri

Valentin je bez oklijevanja iznio detalje o tome kako obično izgledaju njegovi počeci s partnericama, otkrivši preciznu dinamiku koja se, kako kaže, uvijek ponavlja. "Meni je dosad svaki se*s bio na trećem dejtu, uvijek. Dosad se dešavalo preko poruka da se skontamo. Onda prvi dejt kava, lijepo nam je, drugi dejt se nekako poklopi uvijek da spavamo zajedno. Tako se nekako poklopi, jer drugi dejt uvijek nakon kafe zovem kod sebe da gledamo neki film ili nešto. Al ne u tom smislu, nego da zapravo pogledam film. Ja volim razmjenu mišljenja. Završi se kasno i onda kao samo spavamo", objasnio im je Valentin.

icon-expand Valentin i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo