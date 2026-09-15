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Love Island Adria

Valentin tijekom igre u 'Love Island Adria' otvoreno priznao da je Drina baš njegov tip djevojke

Dok su pojedini parovi pokušavali izgladiti nesporazume i definirati svoje granice, Valentin je jednim neočekivanim priznanjem iznenadio sve prisutne

RTL.hr
15.09.2026 14:24

Tijekom opuštene igre pred islanderima se našlo izravno pitanje koje je zahtijevalo brzu i iskrenu reakciju: "Digni ruku ako je neka od djevojaka baš tvoj tip."

I dok su pojedini kandidati taktički oklijevali ili čekali reakcije drugih, Valentin nije trošio vrijeme. Odmah je podigao ruku i pred svima jasno dao do znanja o komu je riječ.

"Pa digao sam ruku zbog Drine", izjavio je Valentin bez ikakvog ustezanja.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kemija i osmesi pred cijelom ekipom

Njegovo otvoreno priznanje izmamilo je reakciju kod svih prisutnih, no najzanimljiviji bio je upravo trenutak između njega i Drine. Drina se na njegovu izjavu odmah lagano nasmiješila, a oboje nisu skrivali obostranu simetriju te su se nastavili smješkati i izmjenjivati poglede.

Iako su odnosi među stanarima još uvijek na samom početku i svatko traži svoju idealnu polovinu, ovo Valentinovo priznanje jasna je poruka svima u vili. Ostaje za vidjeti hoće li se iz ovog prvog smješkanja i otvorenog priznanja roditi i nešto više u narednim danima.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

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