Valentin tijekom igre u 'Love Island Adria' otvoreno priznao da je Drina baš njegov tip djevojke

Tijekom opuštene igre pred islanderima se našlo izravno pitanje koje je zahtijevalo brzu i iskrenu reakciju: "Digni ruku ako je neka od djevojaka baš tvoj tip."
I dok su pojedini kandidati taktički oklijevali ili čekali reakcije drugih, Valentin nije trošio vrijeme. Odmah je podigao ruku i pred svima jasno dao do znanja o komu je riječ.
"Pa digao sam ruku zbog Drine", izjavio je Valentin bez ikakvog ustezanja.
Kemija i osmesi pred cijelom ekipom
Njegovo otvoreno priznanje izmamilo je reakciju kod svih prisutnih, no najzanimljiviji bio je upravo trenutak između njega i Drine. Drina se na njegovu izjavu odmah lagano nasmiješila, a oboje nisu skrivali obostranu simetriju te su se nastavili smješkati i izmjenjivati poglede.
Iako su odnosi među stanarima još uvijek na samom početku i svatko traži svoju idealnu polovinu, ovo Valentinovo priznanje jasna je poruka svima u vili. Ostaje za vidjeti hoće li se iz ovog prvog smješkanja i otvorenog priznanja roditi i nešto više u narednim danima.
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