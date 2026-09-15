Valentin tijekom igre u 'Love Island Adria' otvoreno priznao da je Drina baš njegov tip djevojke

Tijekom opuštene igre pred islanderima se našlo izravno pitanje koje je zahtijevalo brzu i iskrenu reakciju: "Digni ruku ako je neka od djevojaka baš tvoj tip."

I dok su pojedini kandidati taktički oklijevali ili čekali reakcije drugih, Valentin nije trošio vrijeme. Odmah je podigao ruku i pred svima jasno dao do znanja o komu je riječ.

"Pa digao sam ruku zbog Drine", izjavio je Valentin bez ikakvog ustezanja.