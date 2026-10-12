Valentin u potpunosti pokleknuo pred Drinom: 'Ona je prelijepa... Počeo sam se malo stidjeti!'

Djevojke su prošetale u svojim najglamuroznijim izdanjima, a dečki s oduševljenjem iz prvog reda pratili svaki njihov pokret. Ipak, vrhunac večeri nastupio je kada je na red došla Drina . Njezin hod, karizma i besprijekoran izgled u potpunosti su prikovali poglede svih prisutnih.

Iako su sve islanderice dobile pregršt komplimenata, Valentin nije mogao, a niti htio, sakriti svoje oduševljenje kada je ugledao Drinu. Njezina pojava u potpunosti ga je razoružala i izbacila iz takta. Dok su ostali momci glasno navijali i zviždali, Valentin je proživljavao vlastitu emotivnu buru te je pred kamerama otvorio dušu i priznao koliko ga je zatekla:

"Drina je prelijepa, prelijepa je... Počeo sam se malo stiditi", iskreno je izjavio Valentin, ne skrivajući da ga je pred tolikom ljepotom ulovila neočekivana trema.