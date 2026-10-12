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Love Island Adria

Valentin u potpunosti pokleknuo pred Drinom: 'Ona je prelijepa... Počeo sam se malo stidjeti!'

Djevojke su u vili na Tenerifeu priredile pravu modnu poslasticu za muški dio ekipe i transformirati dvorište u pravu modnu pistu. No, dok su se nizale glamurozne kombinacije i samouvjereni koraci, jedan je izlazak potpuno zasjenio sve ostale i izazvao neočekivanu emotivnu reakciju

RTL.hr
12.10.2026 22:30

Djevojke su prošetale u svojim najglamuroznijim izdanjima, a dečki s oduševljenjem iz prvog reda pratili svaki njihov pokret. Ipak, vrhunac večeri nastupio je kada je na red došla Drina. Njezin hod, karizma i besprijekoran izgled u potpunosti su prikovali poglede svih prisutnih.

Očarani Valentin ostao bez teksta

Iako su sve islanderice dobile pregršt komplimenata, Valentin nije mogao, a niti htio, sakriti svoje oduševljenje kada je ugledao Drinu. Njezina pojava u potpunosti ga je razoružala i izbacila iz takta. Dok su ostali momci glasno navijali i zviždali, Valentin je proživljavao vlastitu emotivnu buru te je pred kamerama otvorio dušu i priznao koliko ga je zatekla:

"Drina je prelijepa, prelijepa je... Počeo sam se malo stiditi", iskreno je izjavio Valentin, ne skrivajući da ga je pred tolikom ljepotom ulovila neočekivana trema.

Drina, Valentin, Love Island Adria
Drina, Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznao je da su ga savladale emocije do te mjere da je u jednom trenutku jedva pronalazio riječi, dok ga je njezina pojava u potpunosti očarala.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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