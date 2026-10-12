Valentin u potpunosti pokleknuo pred Drinom: 'Ona je prelijepa... Počeo sam se malo stidjeti!'

Djevojke su prošetale u svojim najglamuroznijim izdanjima, a dečki s oduševljenjem iz prvog reda pratili svaki njihov pokret. Ipak, vrhunac večeri nastupio je kada je na red došla Drina. Njezin hod, karizma i besprijekoran izgled u potpunosti su prikovali poglede svih prisutnih.
Očarani Valentin ostao bez teksta
Iako su sve islanderice dobile pregršt komplimenata, Valentin nije mogao, a niti htio, sakriti svoje oduševljenje kada je ugledao Drinu. Njezina pojava u potpunosti ga je razoružala i izbacila iz takta. Dok su ostali momci glasno navijali i zviždali, Valentin je proživljavao vlastitu emotivnu buru te je pred kamerama otvorio dušu i priznao koliko ga je zatekla:
"Drina je prelijepa, prelijepa je... Počeo sam se malo stiditi", iskreno je izjavio Valentin, ne skrivajući da ga je pred tolikom ljepotom ulovila neočekivana trema.
Priznao je da su ga savladale emocije do te mjere da je u jednom trenutku jedva pronalazio riječi, dok ga je njezina pojava u potpunosti očarala.
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