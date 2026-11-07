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Love Island Adria

Vanjski svijet im stoji savršeno! Finalisti 'Love Islanda' nakon sunčanog Tenerifea uskoro slijeću u Zagreb

Nakon tjedana provedenih u luksuznoj vili i velike završnice prve sezone, islanderi su zamijenili sunčani Tenerife stvarnim svijetom, a njihove povratničke objave oduševili su obožavatelje diljem regije

RTL.hr
07.11.2026 19:25

Zabava, drama, sunce i romantični spojevi sada su službeno iza njih – došlo je vrijeme za povratak u realnost. Finalisti i omiljeni islanderi prve sezone 'Love Island Adria' spakirali su kofere, napustili sunčane Tenerife i zaputili se svojim kućama, a društvene mreže su se u trenu zapalile od fotografija s putovanja.

Drina, Valentin, Luka, Mili, Love Island Adria
Drina, Valentin, Luka, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zbogom vila, pozdrav stvarni svijet: Opuštanje na aerodromima i u oblacima

Ekipa u sastavu Alja, Anthony, Anja, Gašper, Mili, Luka, Valentin i Drina nije krila dobro raspoloženje. Od opuštanja na aerodromu i šaljivih poziranja pred objektivima mobitela, pa sve do kadrova iz aviona s pogledom na vrhove i oblake – čini se da svima savršeno stoji prelazak u takozvani "vanjski svijet". Valentin i Drina oduševili su pratitelje zajedničkim fotkama s leta, dok su se Anja, Gašper i Anthony javili u svom prepoznatljivom, opuštenom elementu.

Finalisti 'Love Island Adria'
Finalisti 'Love Island Adria' FOTO: Privatna arhiva

Slijetanje u Zagreb i veliko finale koje možete pratiti na Voyo

Prema rasporedu letova, naši omiljeni islanderi polako pristižu i slijeću u Zagreb, gdje ih nakon tjedana izolacije čeka ponovni susret s obiteljima, prijateljima i pravim obožavateljima.

Večeras kandidati prve sezone showa Love Island Adria slijeću u Zagreb poslije 21 sat, a njihov doček gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo. Kandidati će biti dostupni i za Meet&Greet s obožavateljima showa - u zračnoj luci Franjo Tuđman!

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

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Love Island Adria

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