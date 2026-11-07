Vanjski svijet im stoji savršeno! Finalisti 'Love Islanda' nakon sunčanog Tenerifea uskoro slijeću u Zagreb

Zabava, drama, sunce i romantični spojevi sada su službeno iza njih – došlo je vrijeme za povratak u realnost. Finalisti i omiljeni islanderi prve sezone 'Love Island Adria' spakirali su kofere, napustili sunčane Tenerife i zaputili se svojim kućama, a društvene mreže su se u trenu zapalile od fotografija s putovanja.

Ekipa u sastavu Alja, Anthony, Anja, Gašper, Mili, Luka, Valentin i Drina nije krila dobro raspoloženje. Od opuštanja na aerodromu i šaljivih poziranja pred objektivima mobitela, pa sve do kadrova iz aviona s pogledom na vrhove i oblake – čini se da svima savršeno stoji prelazak u takozvani "vanjski svijet". Valentin i Drina oduševili su pratitelje zajedničkim fotkama s leta, dok su se Anja, Gašper i Anthony javili u svom prepoznatljivom, opuštenom elementu.

Prema rasporedu letova, naši omiljeni islanderi polako pristižu i slijeću u Zagreb, gdje ih nakon tjedana izolacije čeka ponovni susret s obiteljima, prijateljima i pravim obožavateljima.

Večeras kandidati prve sezone showa Love Island Adria slijeću u Zagreb poslije 21 sat, a njihov doček gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo. Kandidati će biti dostupni i za Meet&Greet s obožavateljima showa - u zračnoj luci Franjo Tuđman!

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