Vaš glas odlučuje: Koja će biti tema prvog partyja u Love Island vili?

Regionalni dating show 'Love Island Adria' krenuo je na platformi Voyo, a u luksuznu vilu na Tenerifima uselili su prvi atraktivni Islanderi – Lara, Mili, Tara, Drina, Loren, Gašper, Anthony, Valentin, Roberto i Vukašin. No, uzbudljivi početak nije dugo ostao miran jer je u vilu već stigao i prvi bombshell, mišićavi Jovan, koji je odmah privukao pažnju.

A sada gledatelji dobivaju prvu priliku utjecati na zbivanja u vili - glasajte za temu prvog partyja i odlučite kakva će atmosfera dočekati Islandere!

Glasajte OVDJE, a glasati mogu svi koji su preuzeli aplikaciju, na Play ili App Storeu.

Novu epizodu 'Love Island Adria' ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati!