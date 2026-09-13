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Love Island Adria

Vaš glas odlučuje: Koja će biti tema prvog partyja u Love Island vili?

Prvi Islanderi već su uselili u luksuznu vilu, a gledatelji sada mogu odlučiti što ih čeka na partyju

RTL.hr
13.09.2026 21:35

Regionalni dating show 'Love Island Adria' krenuo je na platformi Voyo, a u luksuznu vilu na Tenerifima uselili su prvi atraktivni Islanderi – Lara, Mili, Tara, Drina, Loren, Gašper, Anthony, Valentin, Roberto i Vukašin. No, uzbudljivi početak nije dugo ostao miran jer je u vilu već stigao i prvi bombshell, mišićavi Jovan, koji je odmah privukao pažnju.

A sada gledatelji dobivaju prvu priliku utjecati na zbivanja u vili - glasajte za temu prvog partyja i odlučite kakva će atmosfera dočekati Islandere!

Glasajte OVDJE, a glasati mogu svi koji su preuzeli aplikaciju, na Play ili App Storeu.

Novu epizodu 'Love Island Adria' ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati!

love island adria
Love Island Adria

Šok u vili! Stigao prvi bombshell i odmah nekome prijeti izbacivanje iz 'Love Islanda Adria'

Love Island Adria

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