Večeras doznajemo finaliste showa Love Island Adria - i odmah otvaramo glasanje! Evo kako glasati i odlučiti o pobjednicima

Finale prve sezone dating showa Love Island Adria stiže, a pred korisnicima Voyo platforme je najvažnija i zadnja odluka vezana uz show. Upravo će glasovi publike odlučiti o pobjednicima - finalno glasanje trajat će 24 sata, a počinje večeras od 21 sat te traje do 21 sat u srijedu, 4. studenoga. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji , koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.

Pobjedu će nekome od parova u vili na Tenerifeu donijeti korisnici platforme Voyo - i samo oni mogu glasati za svoj omiljeni par. Par koji odnese pobjedu osvojit će bogatu nagradu od 50 tisuća eura i titulu prvih pobjednika dating showa Love Island Adria.

U večerašnjoj epizodi, koja na Voyo stiže u 20 sati - doznat ćemo koja četiri para ulaze u finale, a odmah po završetku epizode - otvara se glasanje za pobjedu.

Ne propustite povezati vaš Voyo račun s Love Island Adria aplikacijom - jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko uzima pobjedu! Love Island Adria - večeras od 20 sati samo na platformi Voyo.