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Love Island Adria

Večeras doznajemo finaliste showa Love Island Adria - i odmah otvaramo glasanje! Evo kako glasati i odlučiti o pobjednicima

Finalni tjedan dating showa 'Love Island Adria' je stigao! Ovaj svjetski popularni show oduševio je brojne gledatelje i prikovao ih uz platformu Voyo, a sada je stigao dan koji su dugo čekali. Večeras od 21 sat sve je u rukama Voyo korisnika - kreće glasanje za pobjednike

RTL.hr
03.11.2026 15:55

Finale prve sezone dating showa Love Island Adria stiže, a pred korisnicima Voyo platforme je najvažnija i zadnja odluka vezana uz show. Upravo će glasovi publike odlučiti o pobjednicima - finalno glasanje trajat će 24 sata, a počinje večeras od 21 sat te traje do 21 sat u srijedu, 4. studenoga. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Pobjedu će nekome od parova u vili na Tenerifeu donijeti korisnici platforme Voyo - i samo oni mogu glasati za svoj omiljeni par. Par koji odnese pobjedu osvojit će bogatu nagradu od 50 tisuća eura i titulu prvih pobjednika dating showa Love Island Adria.

U večerašnjoj epizodi, koja na Voyo stiže u 20 sati - doznat ćemo koja četiri para ulaze u finale, a odmah po završetku epizode - otvara se glasanje za pobjedu.

Ne propustite povezati vaš Voyo račun s Love Island Adria aplikacijom - jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko uzima pobjedu! Love Island Adria - večeras od 20 sati samo na platformi Voyo.

love island adria voyohr rtlhr
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