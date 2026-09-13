Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Večeras kreće 'Love Island Adria', a već u prvoj epizodi nastaje kaos: 'Morat ćeš jednom dečku oteti djevojku!'

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

RTL.hr
13.09.2026 14:02
love island adria
Love Island Adria

Atraktivna Lara koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr: 'Ne volim kada dečko ima preestetičan Instagram profil'

Love Island Adria

'Posebno me privlače Balkanci!': Poduzetnica hrvatskih korijena Loren stiže u 'Love Island Adria'

Moglo bi te zanimati

Tara uoči ulaska u 'Love Island Adria' za RTL.hr otkrila što pakira za Tenerife: 'Za plažu mi je najdraži muški šorc!'

Valentin pred sam ulazak u 'Love Island Adria' iskreno o prevari i djevojkama kakve inače ne bira: 'U vezi je to za mene kraj!'

Love Island Adria kreće večeras od 20 sati na platformi Voyo! Jedan od najvećih influencera regije ima vrlo važnu ulogu u showu

'Želim se prvi put u životu zaljubiti!': Atraktivna Beograđanka Lara najmlađa je natjecateljica 'Love Islanda Adria'

Odbrojavanju je konačno kraj! Večeras od 20 sati kreće 'Love Island Adria'

'Umjetnica sam slobodnog duha': Kostimografkinja Drina stiže u 'Love Island Adria' s jednim ciljem - želi se zaljubiti!

Pročitaj na Net.hr
Céline Dion nakon šest godina stala na pozornicu: Šire se emotivni trenuci
Crveno im savršeno pristaje: Dvije brinete u pripijenim kombinezonima 'zapalile' Varaždin
Igor Kojić prvi put u javnosti s trudnom Nikolinom: Lijepa Riječanka zablistala u mini haljini
Ona je definitivno privukla pažnju: Dugokosa plavuša mamila poglede na osječkoj tržnici
Ella Dvornik emotivno progovorila o kćerima: 'Brinulo me kako će Balie i Lumi to sve shvatiti'
Na tribinama je bilo vruće: Brad Pitt i 29 godina mlađa Ines nisu skidali ruke jedno s drugog
Zemlja kroz koju prolaze natjecatelji 'Asia Expressa' ima običaj koji bi mnoge Hrvate iznenadio
Karla Zrnić o prvoj godini s Tomom, braku i majčinstvu: 'Iznenadilo me koliko se život promijenio'
Plavuše napravile pomutnju na špici: Zgodne Zagrepčanke pokorile središte grada
Mnogi to nisu znali: Evo zašto se RTL-ov 'Asia Express' zove Zmajeva ruta