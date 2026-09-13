Love Island Adria
Večeras kreće 'Love Island Adria', a već u prvoj epizodi nastaje kaos: 'Morat ćeš jednom dečku oteti djevojku!'
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.
Love Island Adria
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Love Island Adria
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