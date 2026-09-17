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Love Island Adria

Večeras se sve može promijeniti! Peta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže na Voyo

U vili 'Love Islanda Adria' iz dana u dan postaje sve napetije, a večeras gledatelje na platformi Voyo očekuje nova doza ljubavi, flerta, ljubomore i iznenađenja. Peta epizoda popularnog regionalnog dating showa stiže već u 20 sati!

RTL.hr
17.09.2026 13:51

Prvi dani u vili već su pokazali da se simpatije mogu roditi u trenutku, ali i da nijedan odnos nije siguran. Dok se neki Islanderi sve više zbližavaju i pokušavaju otkriti postoji li među njima nešto više od početne privlačnosti, drugi tek traže osobu s kojom bi mogli ostvariti pravu povezanost.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

No u 'Love Islandu Adria' dovoljno je samo jedno iznenađenje da se situacija potpuno preokrene. Novi razgovori, pogledi i potezi mogli bi ponovno uzdrmati odnose u vili, a pred Islanderima je još jedna večer u kojoj će morati dobro razmisliti kome mogu vjerovati i za koga se vrijedi boriti.

Tko će se još više zbližiti, čije će simpatije biti stavljene na kušnju i sprema li se novi preokret?

Ne propustite petu epizodu 'Love Islanda Adria' večeras od 20 sati, ekskluzivno na platformi Voyo.

love island adria
Love Island Adria

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