Večeras se sve može promijeniti! Peta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže na Voyo

Prvi dani u vili već su pokazali da se simpatije mogu roditi u trenutku, ali i da nijedan odnos nije siguran. Dok se neki Islanderi sve više zbližavaju i pokušavaju otkriti postoji li među njima nešto više od početne privlačnosti, drugi tek traže osobu s kojom bi mogli ostvariti pravu povezanost.

No u 'Love Islandu Adria' dovoljno je samo jedno iznenađenje da se situacija potpuno preokrene. Novi razgovori, pogledi i potezi mogli bi ponovno uzdrmati odnose u vili, a pred Islanderima je još jedna večer u kojoj će morati dobro razmisliti kome mogu vjerovati i za koga se vrijedi boriti.

Tko će se još više zbližiti, čije će simpatije biti stavljene na kušnju i sprema li se novi preokret?

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