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Veliko finale je pred vratima: Mili i Luka progovorili o neočekivanoj ljubavi i prijateljstvu

Veliko finale je pred vratima, a parovi u vili koriste svaki trenutak kako bi zbrojili dojmove. Mili i Luka svoj su posljednji spoj proveli okruženi egzotičnim raslinjem, a romantični spoj donio je duboke razgovore o njihovom putu, prijateljstvu koje je preraslo u ljubav i planovima za budućnost

RTL.hr
06.11.2026 11:00

Posljednji tjedan u vili donosi pregršt romantike, a posljednji spoj na plantaži banane potpuno je raznježio Mili i Luku. Okruženi egzotičnim zelenilom, par je uživao u opuštenoj atmosferi, flertu i strastvenim poljupcima koji su potvrdili koliko su se zbližili otkako dijele životni prostor.

Luka je za ovu posebnu prigodu pripremio i vrlo simboličan dar. Poklonio je Mili svijeću s terase u vili, kako bi je i nakon završetka showa taj mali znak pažnje uvijek podsjećao na zajedničke dane i uspomene koje su ondje stvorili.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Od prijateljstva do ljubavi: "Najmanje što sam očekivao je da će se desiti ljubav"

Tijekom večere razgovarali su o svojim prijašnjim iskustvima i tome kako su pronašli zajednički jezik nakon turbulentnih početaka. Mili se osvrnula na prošlost i usporedila svoj prijašnji put s ovim u kojem danas uživa:

"Gašper i ja nismo bili kompatibilni, njegove neke akcije su mene tjerale na neke moje akcije. A ti i ja smo sušta suprotnost, oboje smo otkačeni, dijagnoze su nam se poklopile. Cijela ta naša ljubavna priča je jako lijepa poruka da se iz prijateljstva može razviti jako dobra konekcija."

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka nije skrivao koliko ga je cijelo ovo iskustvo iznenadilo, priznavši da se na samom početku u izolaciji nije nadao ovakvom ishodu:

"Kad sam ulazio u show, očekivao sam neko zanimljivo iskustvo, a najmanje što sam očekivao je da će se stvarno desiti ljubav. Međutim, evo, na kraju ništa nije nemoguće."

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zaljubljeni par tako je na najljepši mogući način zaokružio svoje putovanje ususret velikom finalu, dokazavši da se najveće i najiskrenije ljubavi često rode ondje gdje su se najmanje nadali.

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