Veliko finale je pred vratima: Mili i Luka progovorili o neočekivanoj ljubavi i prijateljstvu

Posljednji tjedan u vili donosi pregršt romantike, a posljednji spoj na plantaži banane potpuno je raznježio Mili i Luku. Okruženi egzotičnim zelenilom, par je uživao u opuštenoj atmosferi, flertu i strastvenim poljupcima koji su potvrdili koliko su se zbližili otkako dijele životni prostor.
Luka je za ovu posebnu prigodu pripremio i vrlo simboličan dar. Poklonio je Mili svijeću s terase u vili, kako bi je i nakon završetka showa taj mali znak pažnje uvijek podsjećao na zajedničke dane i uspomene koje su ondje stvorili.
Od prijateljstva do ljubavi: "Najmanje što sam očekivao je da će se desiti ljubav"
Tijekom večere razgovarali su o svojim prijašnjim iskustvima i tome kako su pronašli zajednički jezik nakon turbulentnih početaka. Mili se osvrnula na prošlost i usporedila svoj prijašnji put s ovim u kojem danas uživa:
"Gašper i ja nismo bili kompatibilni, njegove neke akcije su mene tjerale na neke moje akcije. A ti i ja smo sušta suprotnost, oboje smo otkačeni, dijagnoze su nam se poklopile. Cijela ta naša ljubavna priča je jako lijepa poruka da se iz prijateljstva može razviti jako dobra konekcija."
Luka nije skrivao koliko ga je cijelo ovo iskustvo iznenadilo, priznavši da se na samom početku u izolaciji nije nadao ovakvom ishodu:
"Kad sam ulazio u show, očekivao sam neko zanimljivo iskustvo, a najmanje što sam očekivao je da će se stvarno desiti ljubav. Međutim, evo, na kraju ništa nije nemoguće."
Zaljubljeni par tako je na najljepši mogući način zaokružio svoje putovanje ususret velikom finalu, dokazavši da se najveće i najiskrenije ljubavi često rode ondje gdje su se najmanje nadali.
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