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Love Island Adria

Veliko zagrijavanje za Love Island Adria! Spektakularna nova sezona britanskog Love Islanda stigla na platformu Voyo

Najveći svjetski dating show stigao je u spektakularnoj trinaestoj sezoni na platformu Voyo! Dok se priprema 'Love Island Adria', korisnici platforme Voyo moći će se zagrijati za prvu regionalnu sezonu uz britansku inačicu 'Love Islanda', formata koji je postao televizijski fenomen i osvojio svijet

RTL.hr
08.07.2026 14:33

Dvanaestero samaca uselilo se u raskošnu vilu na Majorci, u nadi da će pronaći ljubav, steći prijateljstva i otići s bogatom novčanom nagradom od 50 tisuća funti. Ovogodišnja sezona britanskog 'Love Islanda' donosi i dinamično ljeto ljubavi, začinjeno tematskim obratom, vila u kojoj parovi borave preuređena je i posvećena Svjetskom prvenstvu u nogometu. Kandidati će, osim u ljubavi, uživati i u sportskim uzbuđenjima.

Love Island UK
Love Island UK FOTO: RTL

Pozornost gledatelja i obožavatelja formata privukla je postava, dok su prethodnih godina glavnu ulogu imali influenceri, ovogodišnji odabir donio je ljude raznih profila pa su se među kandidatima našli učitelj, medicinska sestra, detektivka, električar, ali i izvođač na West Endu te profesionalni model. Mješavina različitih profila ljudi garantira odličan televizijski sadržaj.

Među kandidatkinjama je najstarija 28-godišnja detektivka Lola Deal, dok je najmlađa kandidatkinja 21-godišnja Robyn Langton procjeniteljica troškova i DJ-ica. Tu su i vlasnica modnog brenda Jasmine Gaziza, medicinska sestra Angelista Gunda te studentica Mica Harris i snimateljica Ellie Chadwick.

Love Island UK
Love Island UK FOTO: RTL

Muški stanari ne zaostaju, Ope Sowande izvođač je s West Enda, dok je Sean Fitzgerald učitelj i igrač galskog nogometa. Poduzetnik Lorenzo Alessi ne skriva što želi, a takav je i električar Sam Workman. Agent za nekretnine Aidan Murphy i model Samraj Toor također su spremni na dinamičnu potragu za ljubavlju.

Dok teku pripreme za Love Island Adria, ne propustite ljetno zagrijavanje uz Love Island UK - od danas na platformi Voyo!

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Love Island Adria

Novu sezonu 'Love Islanda UK' ne propustite odmah na platfomi Voyo

Love Island Adria

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