'Vidi je, kako je slatka': Anthony priznao osjećaje prema Lari i otkrio da bi je opet izabrao

Iako je na nedavnom spajanju parova završio s Alisom, Anthony ne krije da su njegovi osjećaji i dalje usmjereni prema bivšoj partnerici Lari.

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Anthony je priznao ostalim Islanderima kako mu se situacija s Larom neprestano mota po glavi te da mu nedostaje spavanje pored nje. Nedostatak bliskosti koju su imali ranije postao mu je pretežak teret, pa je otvoreno dao do znanja da bi u svakom trenutku ponovno izabrao Laru. Promatrajući je izdaleka dok se družila s ostalima, pred svima je iskreno prokomentirao kako je nevjerojatno slatka, a za želju da popravi narušeni odnos dobio je i podršku muškog dijela ekipe.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivni susret na terasi i Larino povlačenje kočnice

Tijekom tematske zabave iz bajke, Anthony je skupio hrabrost i pozvao Laru na razgovor na terasi, daleko od ostalih. Priznao joj je da još uvijek gaji emocije prema njoj te da mu je bilo iznimno teško gledati je samu u kuhinji, dodavši kako ju je u tom trenutku samo želio zagrliti i poljubiti.

icon-expand Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo