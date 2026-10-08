'Vidi je, kako je slatka': Anthony priznao osjećaje prema Lari i otkrio da bi je opet izabrao

Anthony je priznao ostalim Islanderima kako mu se situacija s Larom neprestano mota po glavi te da mu nedostaje spavanje pored nje. Nedostatak bliskosti koju su imali ranije postao mu je pretežak teret, pa je otvoreno dao do znanja da bi u svakom trenutku ponovno izabrao Laru.
Promatrajući je izdaleka dok se družila s ostalima, pred svima je iskreno prokomentirao kako je nevjerojatno slatka, a za želju da popravi narušeni odnos dobio je i podršku muškog dijela ekipe.
Emotivni susret na terasi i Larino povlačenje kočnice
Tijekom tematske zabave iz bajke, Anthony je skupio hrabrost i pozvao Laru na razgovor na terasi, daleko od ostalih. Priznao joj je da još uvijek gaji emocije prema njoj te da mu je bilo iznimno teško gledati je samu u kuhinji, dodavši kako ju je u tom trenutku samo želio zagrliti i poljubiti.
Naglasio je da njegova želja za pomirenjem nije motivirana njezinim trenutnim statusom u vili, već isključivo time što mu se ona i dalje jako sviđa. Unatoč njegovim riječima i isprici za prijašnje postupke koji su je povrijedili, Lara je odlučila povući kočnicu. Prihvatila je ispriku, ali mu je jasno dala do znanja da trenutačno želi graditi njihov odnos isključivo na prijateljskoj razini.
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