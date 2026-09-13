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Love Island Adria

'Vjerujem da se ljubav gradi!': Bivša balerina i plesačica folklora Tara u vili traži svoju prvu pravu ljubav

Među novim licima koja će od ove nedjelje grijati atmosferu u raskošnoj vili 'Love Islanda Adria' nalazi se i 23-godišnja Tara

RTL.hr
13.09.2026 18:00

Ova svestrana djevojka stiže iz izdalekog Montreala u Kanadi, no rodom je iz Teslića, a na sunčane Tenerife donosi veliku dozu energije, spontanosti i neukrotivog duha.

Balerina i poliglotkinja s velikim egom

Tara za sebe kaže da je iznimno duhovita, intuitivna te da ima snažnu osobnost, ali i još snažniji ego zbog kojeg teško priznaje kada nije u pravu. U životu voli istraživati – plesala je balet i folklor, obožava povijest i sociologiju, govori nekoliko jezika, a sama kroz smijeh priznaje da hobije mijenja doslovno svaka tri dana. Odluka o ulasku u najpoznatiji ljubavni show pala je potpuno neočekivano.

"Očekujem novo iskustvo, htjela bih reći da očekujem da ću naći ljubav, ali onda bi se mogla razočarati. Bilo bi divno da mogu izaći i naći nekog svog. Nisam previše razmišljala o prijavi, učila sam za ispite, odlučila se prijaviti i to je to", otkrila je Tara.

Tara, Love Island
Tara, Love Island FOTO: RTL

Nikada nije bila u vezi i brzo gubi interes

Ljubavni život ove atraktivne 23-godišnjakinje donosi prilično zanimljivu pozadinu – naime, Tara nikada u životu nije bila u ozbiljnoj vezi niti se ikada istinski zaljubila! Iz tog razloga ulazak u vilu na Tenerifima za nju predstavlja najveći emotivni eksperiment dosad. Od budućeg partnera traži da bude ambiciozan, pun života, radoznalan te spreman na učenje i nove avanture. Ipak, njezin najveći izazov bit će zadržati interes dovoljno dugo.

"Vjerujem da se ljubav gradi i da je ljubav izbor, da svaki dan biraš biti s tom osobom. Teško će mi biti odabrati tu osobu u vili na prvu ruku", iskrena je Kanađanka.

Priznaje da često brzo izgubi interes kada shvati da ju je na početku više privukla sama novost situacije nego osoba, no u 'Love Island Adria' ulazi s nadom da će početna iskra ipak prerasti u pravu, duboku povezanost.

Tara, Love Island
Tara, Love Island FOTO: RTL

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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