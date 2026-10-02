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Voditeljica Dragana bez dlake na jeziku poručila Mili: 'Trebaš istraživati druge opcije jer ih Gašper istražuje'

Dok Mili ostaje bezuvjetno lojalna svom partneru, voditeljica Gaga odlučila joj je otvoriti oči i prenijeti ono što se zbiva iza njezinih leđa

RTL.hr
02.10.2026 22:00

Iako je u razgovoru s voditeljicom Draganom Mićalović djelovala potpuno sigurno u svoj odnos s Gašperom, nastavak intimnog intervjua u trećoj epizodi emisije 'Hot List' donio je neočekivani preokret i izbacio Mili iz ravnoteže.

'Meni se ne čini da on istražuje druge konekcije'

Nakon što je Mili istaknula kako u novim djevojkama ne vidi prijetnju, Gaga nije okolišala, već joj je izravno 'bacila bubicu' i postavila pitanje koje je Mili u sekundi zateklo.

"A hoćeš li ti sebi dopustiti da istražiš neke druge konekcije, pošto se meni čini da ih on istražuje?" upitala je Gaga bez dlake na jeziku.

Dragana, Mili, Love Island Adria
Dragana, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili je na to složila vidno zbunjeno lice, pokušavajući opravdati situaciju i zadržati hladnokrvnost:

"Meni se ne čini da on istražuje druge konekcije, ali oboje smo otvoreni ako netko želi da nas upozna", odgovorila je.

Suočavanje s nelagodom

No, voditeljica je odmah primijetila promjenu u njezinom držanju i govoru tijela. Shvativši da je Mili izložena pritisku i nesigurnosti, Gaga joj je uputila iskrenu opasku, naglasivši kako joj ne želi loše.

"Moram ti nešto reći iskreno imam jak osjećaj da ti nije ugodno razgovarati i da si nekako uznemirena. Zašto? Ja samo kažem ono što vidim, a na vašoj sam strani", poručila joj je suosjećajno Dragana.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Hvala ti, Gago", kratko joj je uzvratila Mili, vidno zatečena onim što je upravo čula.

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