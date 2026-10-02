Voditeljica Dragana bez dlake na jeziku poručila Mili: 'Trebaš istraživati druge opcije jer ih Gašper istražuje'

Dok Mili ostaje bezuvjetno lojalna svom partneru, voditeljica Gaga odlučila joj je otvoriti oči i prenijeti ono što se zbiva iza njezinih leđa

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Iako je u razgovoru s voditeljicom Draganom Mićalović djelovala potpuno sigurno u svoj odnos s Gašperom, nastavak intimnog intervjua u trećoj epizodi emisije 'Hot List' donio je neočekivani preokret i izbacio Mili iz ravnoteže.

'Meni se ne čini da on istražuje druge konekcije'

Nakon što je Mili istaknula kako u novim djevojkama ne vidi prijetnju, Gaga nije okolišala, već joj je izravno 'bacila bubicu' i postavila pitanje koje je Mili u sekundi zateklo. "A hoćeš li ti sebi dopustiti da istražiš neke druge konekcije, pošto se meni čini da ih on istražuje?" upitala je Gaga bez dlake na jeziku.

icon-expand icon-close icon-close Dragana, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili je na to složila vidno zbunjeno lice, pokušavajući opravdati situaciju i zadržati hladnokrvnost: "Meni se ne čini da on istražuje druge konekcije, ali oboje smo otvoreni ako netko želi da nas upozna", odgovorila je.

Suočavanje s nelagodom

No, voditeljica je odmah primijetila promjenu u njezinom držanju i govoru tijela. Shvativši da je Mili izložena pritisku i nesigurnosti, Gaga joj je uputila iskrenu opasku, naglasivši kako joj ne želi loše. "Moram ti nešto reći iskreno imam jak osjećaj da ti nije ugodno razgovarati i da si nekako uznemirena. Zašto? Ja samo kažem ono što vidim, a na vašoj sam strani", poručila joj je suosjećajno Dragana.

icon-expand Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo