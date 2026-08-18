Voditeljica 'Love Island Adrije' Dragana Mićalović za RTL.hr otkrila: 'Apsolutno vjerujem u ljubav na prvi pogled'

Poznata glumica Dragana Mićalović preuzima voditeljsku palicu prve sezone regionalnog izdanja svjetski popularnog showa 'Love Island', a u razgovoru za RTL.hr otkrila kako je reagirala na ponudu koja joj je, priznaje, stigla potpuno neočekivano. Iako se isprva nije vidjela u toj ulozi, ovaj veliki profesionalni izazov prihvatila je kao znak na životnom putu i priliku za osobni rast

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Na pitanje o prvoj reakciji kada je saznala da će voditi jedan od najuspješnijih televizijskih formata na svijetu, Dragana je s iskrenim osmijehom priznala da je ostala zatečena. "Pa bila sam onako začuđena jer nisam baš zamišljala sebe u ulozi voditeljice", otkrila je, dodavši kako je svjesna veličine i značaja projekta koji preuzima. Upravo ju je činjenica da je Love Island "najpoznatiji i najuspješniji svjetski televizijski produkcijski format" motivirala da prihvati ponudu kao veliki izazov.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

'Svaka epizoda ima svoj ton, svoju dramatičnost i emociju'

Odluka nije došla samo kao poslovna prilika, već se poklopila s njezinom trenutnom životnom fazom u kojoj je, kako kaže, odlučila pustiti da je život vodi novim i neočekivanim putevima. Dragana je objasnila kako je prihvaćanje ovog angažmana dio njezine nove životne filozofije o prepuštanju i prepoznavanju prilika. "Čovjek samo treba da prepoznaje znakove pored puta i da ih slijedi, a upravo je to i razlog zašto sam se potpuno prepustila i opustila i upustila u sve ovo", istaknula je voditeljica.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Ono što ju je najviše fasciniralo jest tanka linija koja razdvaja stvarne životne situacije od televizijske dramaturgije, zbog čega show gledateljima djeluje napeto poput igrane serije. Njezino profesionalno oko primijetilo je elemente koji svaku epizodu čine jedinstvenom i nepredvidivom. "Mnogo mi se dopada, s profesionalne strane, što se u nekim trenucima svake epizode zapitaš je li to realnost ili serija. Svaka epizoda ima svoj ton, svoju dramatičnost i emociju, kao i žustre momente koji su potrebni za te scene", objasnila je Dragana. Upravo ju je ta spoznaja duboko dojmila, promijenivši njezinu percepciju showa. S posebnom je emocijom zaključila: "Tako da, ja pričam 'scene', a zapravo je sve to tamo život."

Vječna romantičarka koja vjeruje u sudbinu

Na pitanje vjeruje li u ljubav na prvi pogled, Dragana bez oklijevanja odgovara potvrdno, otkrivajući se kao istinska romantičarka. "Ja sam jedan romantik i apsolutno vjerujem u ljubav na prvi pogled. Vjerujem u ljubav do kraja života i vjerujem da sve može biti ljubav", istaknula je, dodajući kako smatra da ljubav nije samo jedna i jedinstvena, već se može pronaći u različitim oblicima i trenucima.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Njezin entuzijazam i optimističan pogled na život prelijevaju se i na savjete koje bi uputila natjecateljima showa, ali i svima onima koji tragaju za srećom. Smatra kako je ključno prepustiti se i prepoznavati znakove koje nam život šalje, jer nas oni često vode putevima koje nismo ni zamišljali, a koji se na kraju pokažu kao ispravni.

Najbolji ljubavni savjet: Bakin recept za dugovječnost i važnost iskrenosti

Kada je riječ o najboljem ljubavnom savjetu koji je ikada dobila, voditeljica je kroz smijeh podijelila duhovitu mudrost svoje bake. "Ako ću biti iskrena, baka je rekla: 'Sine, ne zaljubljuj se, ako hoćeš živjeti 150 godina'", prepričala je uz osmijeh, odmah dodajući da je riječ o šali. Ipak, nakon anegdote, otkrila je onaj pravi, životni savjet kojeg se čvrsto drži i koji smatra jedinim ispravnim putem, kako u ljubavi, tako i u životu općenito. "Ljubavni savjet koji sam dobila i koji zaista smatram da je jedini ispravan jest da budete iskreni. Tako nikada nećete pogriješiti", naglasila je.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Život je prekratak za oklijevanje