Voditeljica 'Love Islanda Adria' Dragana Mićalović podijelila brutalan savjet o dopisivanju: 'Možda je vrijeme za realan život'

Kroz kratki, duhoviti skeč, Mićalović, koja će ujedno biti i voditeljica showa 'Love Island Adria', na simpatičan je način najavila što gledatelji mogu očekivati od regionalne inačice globalnog fenomena

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Uoči početka emitiranja dugoočekivanog reality showa 'Love Island Adria', na društvenim mrežama pojavio se promotivni video koji je odmah privukao pažnju. U glavnoj ulozi je poznata srpska glumica Dragana Mićalović, koja je za ovu priliku postala "draga Gaga", savjetnica za ljubavne probleme modernog doba.

Dopisivanje ili stvarni život?

U videu "draga Gaga" odgovara na telefonski poziv i sluša dilemu koja muči mnoge: "Dopisujemo se već mjesec dana i još se nismo vidjeli, što da radim?". Njezin odgovor je izravan i humorističan, pogađajući srž problema beskonačnog tipkanja koje ne vodi nikamo. "Možda je vrijeme da ipak pređete na... realan život", savjetuje Gaga, a zatim dodaje neočekivani obrat: "...ili možda ne morate više ni da se vidite".

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Globalni fenomen stiže u regiju

Promotivni video najava je za 'Love Island Adria', regionalnu inačicu popularnog globalnog dating showa koji će okupiti samce iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Natjecatelji, poznati kao "islanderi", boravit će u luksuznoj vili na egzotičnim Tenerifima s jednim ciljem: pronaći ljubav i osvojiti novčanu nagradu. Da bi ostali u igri, morat će biti u paru, a oni koji ostanu sami riskiraju ispadanje. Format showa, koji je nastao u Ujedinjenom Kraljevstvu i stekao popularnost u više od dvadeset zemalja, uključuje i aktivno sudjelovanje publike. Gledatelji će putem posebne mobilne aplikacije moći glasati za svoje omiljene parove i tako izravno utjecati na događanja u vili.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo