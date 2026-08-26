Voditeljica 'Love Islanda Adria' kandidatima poručila: 'Ne birajte ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji taj osjećaj'

Poznata glumica Dragana Mićalović priznala je da ju je ponuda za ovaj projekt iznenadila, ali i osvojila na prvu.

"Bila sam vrlo iznenađena kada sam dobila ponudu za projekt ovakvog razmjera i formata. Kada sam shvatila o čemu je riječ, pomislila sam koliko je to drugačije od svega što sam dosad radila i upravo me to privuklo. Volim izazove koji me natjeraju da otkrijem neku novu stranu sebe. 'Love Island' je svjetski poznat format, ali ono što mi je posebno zanimljivo jest prilika da mi damo neki svoj regionalni pečat. Zato je moje 'da' došlo vrlo prirodno", otkrila je Dragana.