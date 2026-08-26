Voditeljica 'Love Islanda Adria' kandidatima poručila: 'Ne birajte ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji taj osjećaj'

Poznata glumica Dragana Mićalović priznala je da ju je ponuda za ovaj projekt iznenadila, ali i osvojila na prvu.
"Bila sam vrlo iznenađena kada sam dobila ponudu za projekt ovakvog razmjera i formata. Kada sam shvatila o čemu je riječ, pomislila sam koliko je to drugačije od svega što sam dosad radila i upravo me to privuklo. Volim izazove koji me natjeraju da otkrijem neku novu stranu sebe. 'Love Island' je svjetski poznat format, ali ono što mi je posebno zanimljivo jest prilika da mi damo neki svoj regionalni pečat. Zato je moje 'da' došlo vrlo prirodno", otkrila je Dragana.
Luksuzna vila na Tenerifima i više od 50 kamera
Pripreme na Tenerifima već se opasno bruse prije ulaska islandera u luksuznu vilu. Smještena na samom jugu egzotičnog otočja u blizini grada Alcala, vila nudi brojne atraktivne sadržaje, a boravak kandidata snimat će više od 50 kamera kako gledateljima ne bi promaknuo niti jedan detalj.
Savjet budućim islanderima
Iako kandidatima ne želi dijeliti velika predavanja, novopečena voditeljica ima vrlo konkretnu i iskrenu poruku za sve koji traže ljubav pod španjolskim suncem. Istaknula je kako je najvažnije da ostanu dosljedni sebi i svojim emocijama.
"Da ne biraju ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji taj osjećaj. Da se prepuste, da uživaju u svakom trenutku i svakom danu i da se ne boje pokazati emociju. Na kraju svega, možda se neće svatko s Tenerifa vratiti zaljubljen, ali sam sigurna da će se svi vratiti s boljim razumijevanjem sebe. A možda je i to jedan od najljepših oblika ljubavi", zaključila je karizmatična voditeljica.
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