Voditeljica 'Love Islanda Adria' o spektaklu koji stiže na Voyo: 'Moj zadatak je da budem dio obitelji svim tim ljudima na otoku'

Globalni televizijski hit 'Love Island' konačno stiže u našu regiju, a uzbudljivu potragu za ljubavlju pod španjolskim suncem vodit će omiljena glumica Dragana Mićalović. U nedavnoj objavi na službenom Instagram profilu showa otkrila je svoj jedinstveni pristup, nagovijestivši kako će natjecateljima u vili biti puno više od klasične voditeljice.
"Nova uloga - ista Gaga"
U promotivnom videu koji odiše glamurom, Dragana je odgovorila na ključno pitanje: kako planira voditeljsku ulogu učiniti svojom?
"Bit ću Gaga. Bit ću tu za njih, bit ću s njima, a ne protiv njih", odlučno je poručila Mićalović.
Time je istaknula da natjecateljima u izoliranoj vili želi pružiti osjećaj obiteljske podrške i sigurnosti. Za glumicu je ovo prvi veliki voditeljski angažman i značajan izlazak iz zone komfora, a reakcije publike na njezin topli pristup već su iznimno pozitivne.
Regionalni spektakl na Tenerifima i uloga publike
'Love Island Adria' jedan je od najvažnijih Voyo originala ove sezone, a na jednom mjestu okupiće samce iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Glavni cilj natjecatelja jest pronaći ljubav i osvojiti vrijednu nagradu od 50.000 eura, dok će ih kroz sve zgode i nezgode u vili duhovitim opaskama pratiti poznati glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar u ulozi naratora.
Posebnost ove regionalne verzije leži i u samoj interaktivnosti - gledatelji će putem pametne mobilne aplikacije moći glasati, slati natjecatelje na spojeve te izravno krojiti sudbine parova.
'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!