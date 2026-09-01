Voditeljica 'Love Islanda Adria' o spektaklu koji stiže na Voyo: 'Moj zadatak je da budem dio obitelji svim tim ljudima na otoku'

Globalni televizijski hit 'Love Island' konačno stiže u našu regiju, a uzbudljivu potragu za ljubavlju pod španjolskim suncem vodit će omiljena glumica Dragana Mićalović . U nedavnoj objavi na službenom Instagram profilu showa otkrila je svoj jedinstveni pristup, nagovijestivši kako će natjecateljima u vili biti puno više od klasične voditeljice.

U promotivnom videu koji odiše glamurom, Dragana je odgovorila na ključno pitanje: kako planira voditeljsku ulogu učiniti svojom?

"Bit ću Gaga. Bit ću tu za njih, bit ću s njima, a ne protiv njih", odlučno je poručila Mićalović.

Time je istaknula da natjecateljima u izoliranoj vili želi pružiti osjećaj obiteljske podrške i sigurnosti. Za glumicu je ovo prvi veliki voditeljski angažman i značajan izlazak iz zone komfora, a reakcije publike na njezin topli pristup već su iznimno pozitivne.