Voditeljica 'Love Islanda' mogla bi postati nova Bondova djevojka: Tko je zapravo Maya Jama?

Njezina nova glumačka uloga privukla je veliku pozornost publike, a dodatno su se zahuktala nagađanja da bi Maya mogla postati jedna od sljedećih Bondovih djevojaka. U 'Gospodi' glumi uz Thea Jamesa, čije se ime također već neko vrijeme spominje među potencijalnim nasljednicima Daniela Craiga u ulozi agenta 007. Zasad, ipak, službenih potvrda o novoj glumačkoj postavi nema.

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Interes za Mayu dodatno je porastao nakon njezina glumačkog nastupa, a britanske kladionice sada joj daju znatno veće šanse da se pojavi u novom filmu o Jamesu Bondu. Coral je, prema pisanju britanskih medija, koeficijent za njezin mogući angažman značajno smanjio nakon pozitivnih reakcija na njezinu ulogu u seriji.

Za Mayu bi to bio veliki iskorak u karijeri jer je najveći dio profesionalnog puta dosad provela pred kamerama u ulozi voditeljice. Gluma joj, međutim, nije potpuno nova želja. Još kao tinejdžerica okušala se na audiciji za popularnu britansku seriju 'Skins'. Iako je stigla daleko u procesu odabira, ulogu tada nije dobila pa je glumačke ambicije na neko vrijeme ostavila po strani. Sada joj se odlučila ozbiljnije posvetiti te je počela pohađati i satove glume.