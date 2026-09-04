Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Voditeljica 'Love Islanda' mogla bi postati nova Bondova djevojka: Tko je zapravo Maya Jama?

Maya Jama već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica britanske televizije, no čini se da bi njezina karijera uskoro mogla krenuti u potpuno novom smjeru. Nakon što se okušala u glumi u drugoj sezoni Netflixove serije 'Gospoda', britanskoj voditeljici sve se češće predviđa mjesto u filmskom svijetu Jamesa Bonda

RTL.hr
04.09.2026 17:38

Njezina nova glumačka uloga privukla je veliku pozornost publike, a dodatno su se zahuktala nagađanja da bi Maya mogla postati jedna od sljedećih Bondovih djevojaka. U 'Gospodi' glumi uz Thea Jamesa, čije se ime također već neko vrijeme spominje među potencijalnim nasljednicima Daniela Craiga u ulozi agenta 007. Zasad, ipak, službenih potvrda o novoj glumačkoj postavi nema.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kladionice joj daju sve veće šanse

Interes za Mayu dodatno je porastao nakon njezina glumačkog nastupa, a britanske kladionice sada joj daju znatno veće šanse da se pojavi u novom filmu o Jamesu Bondu. Coral je, prema pisanju britanskih medija, koeficijent za njezin mogući angažman značajno smanjio nakon pozitivnih reakcija na njezinu ulogu u seriji.

Za Mayu bi to bio veliki iskorak u karijeri jer je najveći dio profesionalnog puta dosad provela pred kamerama u ulozi voditeljice. Gluma joj, međutim, nije potpuno nova želja. Još kao tinejdžerica okušala se na audiciji za popularnu britansku seriju 'Skins'. Iako je stigla daleko u procesu odabira, ulogu tada nije dobila pa je glumačke ambicije na neko vrijeme ostavila po strani. Sada joj se odlučila ozbiljnije posvetiti te je počela pohađati i satove glume.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Jedno od najpoznatijih lica britanske televizije

Maya Jama rođena je 1994. godine u Bristolu, a još se kao tinejdžerica preselila u London gdje je počela graditi karijeru. Radila je na radiju i televiziji, a s godinama se prometnula u jedno od najpoznatijih imena britanske zabavne industrije.

Posebnu popularnost stekla je kao voditeljica 'Love Islanda', koji je preuzela 2023. godine. Uz televizijske angažmane, izgradila je veliku publiku na društvenim mrežama te ostvarila brojne suradnje s modnim i beauty brendovima. Sada bi joj upravo gluma mogla otvoriti potpuno novo poglavlje karijere – možda čak i ono uz legendarnog agenta 007.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

maya jama love island love island adria
Love Island Adria

Biste li preživjeli 'Love Island'? Ova 3 pravila veza na Tenerifeu uništila bi i najstabilnije parove

Moglo bi te zanimati

Biste li preživjeli 'Love Island'? Ova 3 pravila veza na Tenerifeu uništila bi i najstabilnije parove

Saša Lozar kao glas 'Love Islanda Adria' za RTL.hr: 'Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - komentirat ćemo!'

Voditeljica 'Love Islanda' ne skriva uzbuđenje: 'Čim sam počela gledati show, postala sam fan'

Tko je Mica Harris, zvijezda 'Love Islanda'? U rodu je s premijerkom Barbadosa i pokojnom glumicom iz 'Mućki'

Gledatelji oduševljeni Sašom Lozarom u 'Love Islandu Adria': 'Znači hit'

Voditeljica 'Love Islanda Adria' o spektaklu koji stiže na Voyo: 'Moj zadatak je da budem dio obitelji svim tim ljudima na otoku'

Pročitaj na Net.hr
Poznate mame na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve uživao na Kids Partyju
Bivša finalistica 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesanu figuru i preplanuli ten
Stigla konkurencija kraljici Torcide: Hoće li vatrena Tania preuzeti tron splitske WAGsice?
Saša Matić sa suprugom stigao na slavlje kod Prijovićke: Lijepa Anđelija ukrala svu pažnju
Poznati komičar podijelio devastirajuće vijesti: 'Naš dječak umro je ubrzo nakon poroda'
Za njima su se okretali diljem Hrvatske: 25 fotografija ljepotica koje su obilježile tjedan
Saša Lozar o ulozi naratora 'Love Island Adrije': 'Bit će dosta Saše, neću stvarati nikakav lik'
Ovo je navodno razlog zbog kojeg se supruga Zdravka Čolića rijetko pojavljuje u javnosti
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'