Voditeljica 'Love Islanda' mogla bi postati nova Bondova djevojka: Tko je zapravo Maya Jama?

Njezina nova glumačka uloga privukla je veliku pozornost publike, a dodatno su se zahuktala nagađanja da bi Maya mogla postati jedna od sljedećih Bondovih djevojaka. U 'Gospodi' glumi uz Thea Jamesa, čije se ime također već neko vrijeme spominje među potencijalnim nasljednicima Daniela Craiga u ulozi agenta 007. Zasad, ipak, službenih potvrda o novoj glumačkoj postavi nema.
Kladionice joj daju sve veće šanse
Interes za Mayu dodatno je porastao nakon njezina glumačkog nastupa, a britanske kladionice sada joj daju znatno veće šanse da se pojavi u novom filmu o Jamesu Bondu. Coral je, prema pisanju britanskih medija, koeficijent za njezin mogući angažman značajno smanjio nakon pozitivnih reakcija na njezinu ulogu u seriji.
Za Mayu bi to bio veliki iskorak u karijeri jer je najveći dio profesionalnog puta dosad provela pred kamerama u ulozi voditeljice. Gluma joj, međutim, nije potpuno nova želja. Još kao tinejdžerica okušala se na audiciji za popularnu britansku seriju 'Skins'. Iako je stigla daleko u procesu odabira, ulogu tada nije dobila pa je glumačke ambicije na neko vrijeme ostavila po strani. Sada joj se odlučila ozbiljnije posvetiti te je počela pohađati i satove glume.
Jedno od najpoznatijih lica britanske televizije
Maya Jama rođena je 1994. godine u Bristolu, a još se kao tinejdžerica preselila u London gdje je počela graditi karijeru. Radila je na radiju i televiziji, a s godinama se prometnula u jedno od najpoznatijih imena britanske zabavne industrije.
Posebnu popularnost stekla je kao voditeljica 'Love Islanda', koji je preuzela 2023. godine. Uz televizijske angažmane, izgradila je veliku publiku na društvenim mrežama te ostvarila brojne suradnje s modnim i beauty brendovima. Sada bi joj upravo gluma mogla otvoriti potpuno novo poglavlje karijere – možda čak i ono uz legendarnog agenta 007.
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